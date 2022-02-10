Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam saatlerinde tüm araç trafiğine kapatılan AntalyaKonya karayolu, sadece otobüslerin geçişine kontrollü olarak açıldı.

Karayolunun otobüslere açılmasının ardından otomobillere ise alternatif yol olan AksekiCevizliBeyşehir karayolu üzerinden geçit verilmeye başlanıldığı ve uzun araçlar dahil olmak üzere diğer araçların Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından Akseki kavşağında bekletildiği bildirildi.

Alacabel’de kar yağışı etkisini yitirirken, tipinin devam ettiği ve Karayolları Alacabel ekiplerinin yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmasının aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

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