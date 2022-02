Meltem Çarşı’da dönüşüm başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 65 binin üzerinde öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi’ne komşu Meltem Çarşı’da yeni bir modelle yeniden düzenleneceğini açıkladı. Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası’yla imzalanan protokol kapmasında yenilecek çarşıda, satılan her şey pazar fiyatı olacak, üniversitelilere her sabah sıcak çorba dağıtılacak, kafe ve restoranlarda öğrenci indirimi uygulayacak.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 13 bin nüfusa sahip Meltem Mahallesi’nin tam merkezinde yer alan eski Meltem Halk Pazarı’nda yeni düzenleme için çalışmalara başladı. Halk pazarının bir çarşı kültürü içinde düzenlenmesi için Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası’yla hizmet protokolü belediye hizmet binasında düzenlenen törenle imzalandı.



“Her ihtiyaç düşünüldü”

Başkan Uysal, Meltem Çarşı da istenen istikrar, kamu yararı ve faaliyet tablosuna ulaşılmadığını söyledi. Bu nedenle belediyenin sürekli denetimde olacağı yasal olarak sorumluluk altında olan odalar üzerinden yeni bir model geliştirdiklerini aktaran Başkan Uysal, “Şehrimizin, komşularımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde çarşının işletilmesine ve faaliyete geçirilmesine olanak tanılayacak işi birliği protokolünü hayata geçiriyoruz. Çarşı da üniversite öğrencilerimiz için çamaşırhane, ders çalışma alanları yer alacak. Ayrıca komşularımız, ihtiyaçlarına uygun çarşı da kazanacak” dedi.



“Her şey pazar fiyatı olacak”

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası arasında imzalanan protokol kapsamında oda çarşısının yenilenmesi için gerekli inşaat çalışmalarını yapacak. Yıl içinde çalışmaların tamamlanması öngörülürken protokolle Meltem Çarşısı’nda satışı yapılacak ürünlerini fiyatlarını dahi belirlendi. Buna göre çarşıda satılacak hiçbir şey semt pazarlarından daha pahalı olamayacak. Bununla birlikte her esnaf her ay en az bir üründe indirim kampanyası yapacak.



“Üniversite öğrencileri unutulmadı”

Aynı zamanda, 65 binin üzerinde öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi’nin ana kampüsüne komşu olan Meltem Çarşı’da her sabah öğrencilere saat 07.00 10.00 arasında çorba ikramı yapılacak. Öğrencilere yönelik bir çamaşırhanenin de kurulacağı çarşıda ücretsiz wifi imkanı sunulacak ve çarşıda yer alacak kafe ve restoranlarda kafe ve restoranlarda öğrenci indirimi uygulayacak. Tüm bunlarla birlikte çarşıda, belediyenin kullanımında bir kurs merkezi ve öğrencilerin ders çalışmasına imkan tanıyacak bir kütüphanede yer alacak.

Meltem Mahalle Muhtarı Muazzez Kaval, sadece Meltem Mahallesi’nin değil komşu mahallelilerin de böyle bir yerin yapılmasını arzu ettiğini belirterek, “Bizler için de belediyemiz için de hayırlı olur. Şu ekonomik krizde fiyatlar halka uygun olur ve herkes balığını, ekmeğini alabilir hale gelir” diye konuştu.

