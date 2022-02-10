Meltem Çarşı’da dönüşüm başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meltem Çarşı’da dönüşüm başlıyor

İHA

Meltem Çarşı’da dönüşüm başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 65 binin üzerinde öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi’ne komşu Meltem Çarşı’da yeni bir modelle yeniden düzenleneceğini açıkladı. Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası’yla imzalanan protokol kapmasında yenilecek çarşıda, satılan her şey pazar fiyatı olacak, üniversitelilere her sabah sıcak çorba dağıtılacak, kafe ve restoranlarda öğrenci indirimi uygulayacak.
Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 13 bin nüfusa sahip Meltem Mahallesi’nin tam merkezinde yer alan eski Meltem Halk Pazarı’nda yeni düzenleme için çalışmalara başladı. Halk pazarının bir çarşı kültürü içinde düzenlenmesi için Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası’yla hizmet protokolü belediye hizmet binasında düzenlenen törenle imzalandı.

“Her ihtiyaç düşünüldü”
Başkan Uysal, Meltem Çarşı da istenen istikrar, kamu yararı ve faaliyet tablosuna ulaşılmadığını söyledi. Bu nedenle belediyenin sürekli denetimde olacağı yasal olarak sorumluluk altında olan odalar üzerinden yeni bir model geliştirdiklerini aktaran Başkan Uysal, “Şehrimizin, komşularımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde çarşının işletilmesine ve faaliyete geçirilmesine olanak tanılayacak işi birliği protokolünü hayata geçiriyoruz. Çarşı da üniversite öğrencilerimiz için çamaşırhane, ders çalışma alanları yer alacak. Ayrıca komşularımız, ihtiyaçlarına uygun çarşı da kazanacak” dedi.

“Her şey pazar fiyatı olacak”
Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası arasında imzalanan protokol kapsamında oda çarşısının yenilenmesi için gerekli inşaat çalışmalarını yapacak. Yıl içinde çalışmaların tamamlanması öngörülürken protokolle Meltem Çarşısı’nda satışı yapılacak ürünlerini fiyatlarını dahi belirlendi. Buna göre çarşıda satılacak hiçbir şey semt pazarlarından daha pahalı olamayacak. Bununla birlikte her esnaf her ay en az bir üründe indirim kampanyası yapacak.

“Üniversite öğrencileri unutulmadı”
Aynı zamanda, 65 binin üzerinde öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi’nin ana kampüsüne komşu olan Meltem Çarşı’da her sabah öğrencilere saat 07.00 10.00 arasında çorba ikramı yapılacak. Öğrencilere yönelik bir çamaşırhanenin de kurulacağı çarşıda ücretsiz wifi imkanı sunulacak ve çarşıda yer alacak kafe ve restoranlarda kafe ve restoranlarda öğrenci indirimi uygulayacak. Tüm bunlarla birlikte çarşıda, belediyenin kullanımında bir kurs merkezi ve öğrencilerin ders çalışmasına imkan tanıyacak bir kütüphanede yer alacak.
Meltem Mahalle Muhtarı Muazzez Kaval, sadece Meltem Mahallesi’nin değil komşu mahallelilerin de böyle bir yerin yapılmasını arzu ettiğini belirterek, “Bizler için de belediyemiz için de hayırlı olur. Şu ekonomik krizde fiyatlar halka uygun olur ve herkes balığını, ekmeğini alabilir hale gelir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım
YEREL HABERLER 22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için ...
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü ...
Antalya’da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çalan şahıs kaçtı
YEREL HABERLER Antalya’da hırsızın beyaz ayakkabı ...
Tour Of Antalya heyecanı başladı
YEREL HABERLER Tour Of Antalya heyecanı başladı
Antalya'da Kırcami için olağanüstü meclis toplantısı talebi AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik plan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir” “Büyükşehirden acilen 25 binlik ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak, yarın meclisi toplayarak, planları meclise getirmesini bekliyoruz” AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse: “Hem Muratpaşa Belediyesi hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Kırcami’yle ilgili planlamaları tamamlamalarını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Antalya'da Kırcami için olağanüstü meclis toplantısı ...
Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi açıldı
YEREL HABERLER Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi açıldı
Sevil Berberi Antalya DOB sahnesinde
YEREL HABERLER Sevil Berberi Antalya DOB sahnesinde
5 bin 500 ton sıcak asfalt dökülen Üniversite Caddesi açılmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER 5 bin 500 ton sıcak asfalt dökülen Üniversite Caddesi ...
ASAT'dan Kadriye’de 2 milyon TL’lik içme suyu hattı
YEREL HABERLER ASAT'dan Kadriye’de 2 milyon TL’lik içme suyu hattı
Türkiye'nin en karlı zirveleri Kartalkaya ile Davraz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Türkiye'nin en karlı zirveleri Kartalkaya ile Davraz/ ...
Türkiye kıyılarındaki balinalar tehlikede
YEREL HABERLER Türkiye kıyılarındaki balinalar tehlikede
Ev hanımlarından tiyatro oyunu
YEREL HABERLER Ev hanımlarından tiyatro oyunu
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar Pencereden dışarı sarkıp yardım bekleyen şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında ...
Kaş Belediyesi EMITT 2022’de yerini aldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi EMITT 2022’de yerini aldı
Başkan Genç, Alevi Kültür Dernekleri’yle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Genç, Alevi Kültür Dernekleri’yle buluştu
Beslediği sokak kedilerinin mamaları toplatılınca çılgına dönen Hollandalı'dan pankartlı tepki Yerleşik Hollanda vatandaşı, evinin balkonuna astığı “Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankartla site sakinlerine ve yönetimine karşı tepkisini dile getirdi
YEREL HABERLER Beslediği sokak kedilerinin mamaları toplatılınca ...
16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor Antalya-Konya karayolu kar sebebiyle 16 saattir kapalı. Tipinin etkili olduğu bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede araç bırakılmıyor Araçların dinlenme tesislerinde bekleyişleri sürüyor
YEREL HABERLER 16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda ...
Vananın kapatılmasına kızdı, musluğu söküp götürdü İşyeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
YEREL HABERLER Vananın kapatılmasına kızdı, musluğu söküp ...
Antalya- Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (3) 
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu ...
Antalya´da sahile vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Antalya´da sahile vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de şiddetli tipi ve kar yağışı devam ediyor Alacabel’de görüş mesafesi sıfıra kadar düştü
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine ...
Emniyet müdürünün 'KADES' hassasiyeti
YEREL HABERLER Emniyet müdürünün 'KADES' hassasiyeti
Başkan Yücel Emıtt’te Alanya’yı tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Yücel Emıtt’te Alanya’yı tanıttı
Emniyet müdürünün 'KADES' hassasiyeti
YEREL HABERLER Emniyet müdürünün 'KADES' hassasiyeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.