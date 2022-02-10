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Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da

DHA

Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den kadrosuna dahil ettiği Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi.
Fraport TAV Antalyaspor, ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Sinan Gümüş'e Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine kırmızı beyazlıların asbaşkanı Emrah Çelik de katıldı.
Asbaşkan Emrah Çelik, Sinan Gümüş'ün transfer sürecinde kararlı durduğunu ve camianın kendisinden beklentileri olduğunu kaydetti.
'MENTAL OLARAK GÜÇLÜYÜM'
Sinan Gümüş, Antalyaspor'a tekrar geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Gümüş, Fenerbahçe'ye giderken Antalya'dan mutlu ayrıldığını belirterek, "Tam 2 sene önce buraya gelmiştim ve başarı elde ettim. Tek hedefim yeniden en hızlı şekilde fit olmak ve takıma yardım etmek. Antalyaspor inşallah hak ettiği yerlere gelir. Motivasyonumu güçlü tuttum. Mental olarak çok güçlüyüm" dedi.
'FENERBAHÇE'DE FORMA ŞANSI BULAMADIĞIM İÇİN MUTSUZDUM'
"Fenerbahçe'ye gittiği için pişmanlık duydun mu" sorusuna Gümüş, "Pişmanlık değil. Fenerbahçe'de oynamam önemliydi. Forma şansı bulamadığım için mutsuzdum. Bir oyuncu karar verir ve arkasında durur" karşılığını verdi. Sinan Gümüş, 2 hafta içerisinde fizik olarak hazır hale geleceğine inandığını kaydetti.
İkinci kez Antalyaspor'da forma giyecek kanat oyuncusu Sinan Gümüş, 10'u Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maçta görev aldı. Gümüş, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarken toplamda 926 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Sinan Gümüş, Antalyaspor'da 53 numaralı formayı giyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sinan Gümüş´ün detayı
-Asbaşkan Emrah Çelik´in detayı
-Sinan Gümüş´ün açıklamaları
-Asbaşkan Emrah Çelik´in açıklamaları
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-02-10 14:11:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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