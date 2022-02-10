Başkan Tütüncü, öncü kurumları BİLİMFEST’e davet etti

Kepez Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Dokumapark’a kurulan Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, 31 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde BİLİMFEST’e kapılarını açıyor. Dev organizasyon için Ankara’ya giden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, savunma sanayinden bilim ve teknolojiye kadar Türkiye’nin öncü kurumlarını BİLİMFEST’e davet etti.

31 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya BİLİMFEST, Türkiye’nin gözbebeği kurumlarını ağırlayacak. Savunma sanayi, bilim ve teknoloji kuruluşlarının yerli ve milli ürünleri de festivalde tanıtılacak. Türkiye’nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı BİLİMFEST, söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve 100’ün üzerinde atölye çalışması ile Antalyalılara bilimin ışığında buluşturacak.



“Savunma sanayi, bilim ve teknoloji devleri katılacak”

Organizasyon için Ankara’ya giden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’nin öncü kurumlarını Antalya BİLİMFEST’e davet etti. Başkan Tütüncü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, gençlere havacılık ve uzay alanında yepyeni ufuklar açan Prof.Dr. Temel Kotil’i ziyaret ederek, BİLİMFEST’e davet etti. Ziyaretlere, Kepez Belediyesi’nin AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Serhat Demir de eşlik etti.

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