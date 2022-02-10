Turizm merkezine yakışmayan çöplük görüntüsü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonlarla getirilerek dökülen çöpler, çevre kirliliğine ve çirkin görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Sarılar Mahallesi Kır Mevkii’nde başta inşaat firmaları ve turistik tesisler olmak üzere tadilat yapan işyerleri tarafından çöp ve moloz dökmelerinin önüne geçilemiyor.

Sarılar Mahallesinin belediyelik olduğu dönemde kısa süreliğine çöp depolama alanı olarak kullanılan bölge, cezai müeyyide uygulamaması nedeniyle çöplerin ve molozların kamyonlarla getirilerek rahatlıkla döküldüğü bir alan konumuna geldi. Vatandaşlar, yetkililerin bölgede gerekli önlemleri ve denetimleri sağlayarak çöp dökülmesinin önüne geçilmesini ve acilen ağaçlandırılmasını istiyor.

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