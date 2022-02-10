Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya’nın simge fotoğrafı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya’nın simge fotoğrafı oldu

İHA

Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya’nın simge fotoğrafı oldu

Antalya’da profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’nın ilk etabı olan SideAntalya kısmı tamamlandı. Organizasyona dördüncü yılında da sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, Boeing 737800 uçağıyla bir kez daha organizasyonun simge fotoğrafında yer aldı.
Antalya Havalimanı’nda yapılan detaylı hazırlıkların ardından taksi yapan uçağın altındaki alt geçitten geçen bisikletçiler, güzel bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladılar. Corendon Airlines uçağı için oluşturulan kompozisyon, medya mensuplarından da büyük ilgi gördü ve geçiş sırasında yüksek sayıda fotoğraf ve video çekildi.
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.1 kategorisinde düzenlenen Tour of Antalya’ya yönelik sponsorluğunu çok boyutlu şekilde kurgulayan firma, organizasyonun lider formalarından turuncu mayonun da sponsoru oldu. Antalya’nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesinden ilham alınarak hazırlanan turuncu formayı taşıyan sporcular ise ‘dağların kralı’ olarak anılıyor.

“Bike Aid ve Halil Doğan da Tour of Antalya’da yarışıyor”
Bir sosyal sorumluluk oluşumu misyonuyla kurulan ve Corendon Airlines için en önemli uçuş noktalarından biri olan Almanya’da faaliyet gösteren bisiklet takımı Bike Aid de Tour of Antalya’da yarıştı. Bike Aid kadrosunda bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi Halil Doğan da yer aldı. Bike Aid mayosuyla ilk yarışına Tour of Antalya’da çıkan Halil Doğan ve takımı, Tour of Antalya’nın ilk etabında başarılı bir performans gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım ...
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
Antalya- Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2)
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi ...
Tour Of Antalya´nın ilk etabında zafer Matteo Malucelli´nin oldu
YEREL HABERLER Tour Of Antalya´nın ilk etabında zafer Matteo ...
Tour of Antalya'nın ilk etabını kazanan Malucelli: İlk günkü etabı hedeflemiştik
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın ilk etabını kazanan Malucelli: ...
Antalya’da eş zamanlı operasyonlarda 58 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da eş zamanlı operasyonlarda 58 aranan şahıs ...
Turizm merkezine yakışmayan çöplük görüntüsü
YEREL HABERLER Turizm merkezine yakışmayan çöplük görüntüsü
Antalya Valisi Yazıcı: “Bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak en kıymetli görevdir” ASİST Değerlendirme Toplantısı Vali Yazıcı başkanlığinda yapıldı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı: “Bu ülkenin geleceğine yatırım ...
Başkan Tütüncü, öncü kurumları BİLİMFEST’e davet etti
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, öncü kurumları BİLİMFEST’e davet etti
Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor'un yeni transferi Gümüş: "Ben buradan çok mutlu ayrıldım ve şu an mutlu dönüyorum"
YEREL HABERLER Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme ...
Konyaaltı galibiyet serisi peşinde
YEREL HABERLER Konyaaltı galibiyet serisi peşinde
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da
Meltem Çarşı’da dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Meltem Çarşı’da dönüşüm başlıyor
22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım
YEREL HABERLER 22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için ...
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü ...
Antalya’da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çalan şahıs kaçtı
YEREL HABERLER Antalya’da hırsızın beyaz ayakkabı ...
Tour Of Antalya heyecanı başladı
YEREL HABERLER Tour Of Antalya heyecanı başladı
Antalya'da Kırcami için olağanüstü meclis toplantısı talebi AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Bundan sonra 25 binlik ve 5 binlik plan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir” “Büyükşehirden acilen 25 binlik ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak, yarın meclisi toplayarak, planları meclise getirmesini bekliyoruz” AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse: “Hem Muratpaşa Belediyesi hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Kırcami’yle ilgili planlamaları tamamlamalarını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Antalya'da Kırcami için olağanüstü meclis toplantısı ...
Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi açıldı
YEREL HABERLER Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi açıldı
Sevil Berberi Antalya DOB sahnesinde
YEREL HABERLER Sevil Berberi Antalya DOB sahnesinde
5 bin 500 ton sıcak asfalt dökülen Üniversite Caddesi açılmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER 5 bin 500 ton sıcak asfalt dökülen Üniversite Caddesi ...
ASAT'dan Kadriye’de 2 milyon TL’lik içme suyu hattı
YEREL HABERLER ASAT'dan Kadriye’de 2 milyon TL’lik içme suyu hattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.