Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan AntalyaKonya karayolu, 20 saat aradan sonra kontrollü olarak tüm araç trafiğine açıldı.

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün saat 18.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatılan Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolu, 20 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili olan bölgede kar kalınlığı yer yer 5070 santimetreye ulaştı. Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan etkili tipi nedeni ile bin 825 metre rakımlı Alacabel arasında görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü Alacabel’de ise kar kalınlığının tipi ile birlikte bir metreyi geçtiği bildirildi. Bir çok araç yollarda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağında araçları trafiğe salmayarak dinlenme tesislerine yönlendirmişti. Akseki kavşağında ise yüzlerce araç yolun açılmasını bekledi.

Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Tipi ve görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeni ile karayolları ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı.

Alacabel’de kar yağışı etkisini yitirirken, Karayolları Alacabel ekipleri tarafından Alacabel’de şerit genişletme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve karayolları Alacabel ekiplerinin buzlanmaya karşı yolu kullanacak sürücülerin mutlaka yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.

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