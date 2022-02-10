Antalya- Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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YOL AÇILDI

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün saat 20.30 sıralarında araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, bugün saat 17.30 sıralarında açıldı. Alacabel mevkisindeki çalışmanın ardından yolda ekipler, tüm araçların geçişine izin verdi. Karayolları ekiplerinin Alacabel'de kar kürüme ve şerit genişletme çalışmaları devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2022-02-10 17:55:43



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