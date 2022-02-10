Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, rakibi Adana Demirspor’u normal süresi 11 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda 42 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta topu alan Yunus Akgün’ün sert şutunu kaleci Marafona iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Emre Akbaba’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın sert şutunu, kaleci Vedat kornere çeldi.

74. dakikada sol kanatta ceza sahası çizgisi yakınlarına kazanılan serbest vuruşta Vargas’ın vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

76. dakikada sğ kanatta topla buluşan Assombalonga’nın sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

99. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Eduardo’nun ceza sahası dışından vurduğu plase vuruşunda top direkten döndü.

105+1. dakikada ceza sahası içinde Vargas topa elle müdahale edince hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Efkan'ın şutunda kaleci Vedat gole izin vermedi.





Stat: Alanya Bahçeşehir

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Tuna xx, Cemil Tunç xx, Hüseyin Göçek xx

Alanyaspor: Marafona xx, Awaziem xx (Emre Akbaba dk. 62 xx), Milunovic xx, Mevjla xx (Fatih Aksoy dk. 62 xx), Tayfur Bingöl xx (Furkan Bayır dk. 113 xx), Fer xx (Novais dk. 62 xx), Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx (Candeias dk. 46 xx), Borja xx, Eduardo xxx, Oğuz Aydın xx (Efkan Bekiroğlu dk. 91 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Emirhan Aydoğan, Çağan Erciyas

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, Tayip Sanuç xx (Semih Gürler dk. 117 xx), Samet Akaydın xx, Svensson xx, Alper Uludağ xx (Kaan Kanak dk. 74 xx), Sinan Kurt xx (Djokovic dk. 96 xx), Yunus Akgün xx (Vargas dk. 64 xx), Erhun Öztümer xxx (Castro dk.74 xx), Stambouli xx (Gökhan İnler dk. 63 xx), Assombalonga xx, Akintola xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Mustafa Kapı, Castro, Bjarnason, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Wilson Eduardo (dk. 22) (Alanyaspor), Erhun Öztümer (dk. 38) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Tayyip Sanuç, Candeias, Fatih Aksoy, Umut Güneş

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