Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında ev sahibi Emine Koç ile binanın şartelini indirmek için yukarı çıkan apartman görevlisi Hasan Yalçın, çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi yaralanmadan binadan indirildi. Evi yanan Emine Koç, tedbir amaçlı alındığı ambulanstan inerken komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 910 sokak üzerinde bulunan 8 kartlı apartmanın en üst katında çıktı. Emine Koç´a ait daireden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Dumanı gören çevre binalarda oturanlar sokağa döküldü. Apartman görevlisi Hasan Yalçın, elektrik şalterini indirmek için eve girmek isterken, alevlerin yayılması ve dumandan dolayı ev sahibi Emine Koç ile beraber apartmanın çatı katına çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de site ve çevresinde güvenliğini sağladı.

KOMŞULARI 'AĞLAMA' DİYE TESELLİ ETTİ

İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmesinin ardından çatıdan indirilen Koç ile Yalçın, tedbir amaçlı ambulansa alındı. Ambulanstan bir süre sonra inen ve ağladığı görülen ev sahibi Emine Koç, gözyaşlarını tutamadı. Komşuları gözü yaşlı Koç'a, "Ağlama, sende bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Sen iyisin. Ağlama" diye teselli etmeye çalıştı.

'ŞALTERİ İNDİRMEK İSTERKEN ÇATIDA KALDI'

Kapıyı açtığında koku aldığını ifade eden ve aynı apartmanda oturan emekli öğretmen Ramazan Altındal, "Sesler geliyordu. Dışarıya bakınca herkesin toplandığını gördüm. Apartman görevlisi şalteri indirmek isterken çatıda kaldı. Evi yanan kişi de şu an ambulansta" dedi.

İlk belirlemelere göre klima motorundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-02-10 21:59:25



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