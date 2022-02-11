Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında

Akdeniz Üniversitesi, dünyanın önde gelen sıralama kuruluşları tarafından bilimsel kriterler baz alınarak oluşturulan ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ listelerinden 8’inde yer alma başarısı gösterdi.

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP) tarafından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında dünya sıralamalarına ilişkin raporu açıklandı. URAP, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS’in sıralamalarının yer aldığı rapora göre Akdeniz Üniversitesi 8 listeye girmeyi başardı. URAP 2021 raporuna göre dünya sıralamalarında 8 listeye giren üniversiteler arasında Sabancı Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi de bulunuyor. Türkiye’den 2 vakıf ve 10 devlet üniversitesi de 8’den daha fazla listede yer aldı.



“Prestijli üniversiteler arasında yerimizi sağlamlaştıracağız”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, temel amaçlarının önemli başarıları ile adını dünyada duyurmuş Akdeniz Üniversitesi’ni dünyadaki prestijli üniversiteler arasında konumlandırmak olduğunu söyledi. Türk bilimine dünya çapında saygınlık kazandıran bilimsel çalışma ve araştırmalara imza atmış Akdeniz Üniversitesi’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Rektör Özkan, bu potansiyeli doğru bir şekilde değerlendirmek için göreve geldikleri günden buyana önemli adımlar attıklarını belirtti.



“Farklılaşma stratejisiyle küresel alanda rekabet edeceğiz”

Farklılaşma stratejisi ile değer oluşturarak küresel alanda rekabet etmeyi amaçladıklarını söyleyen Rektör Özkan, “Ülkemize katma değer sağlayacak bilim ve teknolojiyi üretebilmek için özellikle araştırmageliştirmeye alanında temelini attığımız çalışmalarla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle Organ nakli, yapay organ üretimi, kanser, kök hücre uygulamaları, yapay zeka, biyoteknoloji ve sağlık turizmi alanlarına odaklanıp bilimsel araştırmalardaki hedefleri tutturmak ve daha ileriye taşımak için kararlıyız” diye konuştu. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan 6 devlet üniversitesinden biri olduklarını hatırlatan Rektör Özkan, “Kalite akreditasyonun çalışmalarımız ile tüm süreçlerimizin niteliğini daha da arttırdık ve bu süreçleri kurumsal hale getirerek sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Bu çalışmaların dünya üniversiteleri arasındaki yükselişimize de katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

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