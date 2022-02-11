20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Selman Canlı, hocalarının yardımıyla "Kemursgen" adını verdiği ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yardımıyla çalışan bir cihaz geliştirdi. Böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor.

2016 yılında kendi seralarında ektikleri domateslere tuta adı verilen böceğin zarar vermesinden sonra böcekleri tarım alanından uzaklaştıran bir cihaz cihaz geliştirmeyi kafasına koyan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Selman Canlı, geliştirmiş olduğu cihazla katıldığı yarışmada yüzlerce proje arasından 1. oldu. Canlı, hocalarının yardımıyla geliştirdiği ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalarla çalışan cihaza da "Kemursgen" adını verdi. Selman Canlı, "Her çiftçimiz gibi biz de 2016 yılında seramıza domates ekimi gerçekleştirmiştik. O zaman da 'tuta' adını verdiğimiz, domates güvesi adını verdiğimiz böcek seralarımızı işgal etti. Bu işgalin sonunda her çiftçimizin olduğu gibi bizler de zarara uğradık. Ben de bu zarara uğramanın ardından bu böceğe karşı bir cihaz geliştirmeye karar verdim. Daha sonra yapmış olduğum çalışmalar neticesinde ortaya böyle bir ürün çıktı. Devletimizin sağladığı bazı teşvikler var. Devletimizin sayesinde şirketimi kurdum. Genç girişimci olarak ürünümü ziraat fakültesi ile elektrik elektronik mühendisliği bölümündeki hocalarıma danışarak ürünümü geliştirmeye başladım. Yoğun bir ARGE çalışması sonrası ürünümüz ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde pilot çalışmamızdaki aldığımız verilere dayanarak ürünün etkisini de göstermiş olduk” diye konuştu.



“Üretim tesisi kuracağız”

İlerleyen dönemde üretim tesisi kurmak istediklerini belirten Canlı, “Önümüzdeki süreçte şirketimizi daha da büyüterek üretim tesisi kuracağız. Cihazımızı seri üretime geçirip satışını gerçekleştireceğiz. Projemizi gerçekleştirirken başvurmuş olduğumuz Antalya sanayici iş adamları ve Antalya Sanayi ve Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği Kemursgen adını verdiğimiz projeyle yüzlerce proje arasından 1. olduk ve ödüle layık görüldü. Bu aldığımız ödülle birlikte, aldığımız yatırımla birlikte cihazın gelişimini daha da hızlandırdık ve cihazımıza farklı özellikler kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen Türkiye'nin en büyük tarım fuarında cihazımız sergilenme ödülü kazandı” dedi.



“Fatih Sultan Mehmet’ten etkilendim”

Fatih Sultan Mehmet’i kendisine örnek alan Canlı, “Benim doğum günüm 3 Mayıs. 3 Mayıs Fatih Sultan Mehmethan'ın ölüm yıldönümüne denk gelmekte. Ben kendisinden bir hayli etkilenmiş birisiyim. O yüzden kendime hep şunu söylemişimdir. 21 yaşıma geldiğimde bir şeyleri başarmak istiyordum. Adımdan ülkemde söz ettirmek istiyordum. Memleketime faydalı ürünler geliştirmek istiyordum. Önümüzdeki 3 Mayıs'ta 21 yaşıma gireceğim için bu ürünü geliştirdiğim için çok mutluyum. Genç yaşta hareket kabiliyetim sayesinde yurt içi ve yurt dışında farklı noktalara gidip, yerinde bu zararlı canlıları araştırma fırsatı yakaladım. Almış olduğum veriler sayesinde ürünümü geliştirdim. Ülkemize ve milletimize faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bizler tuta ya da farklı böcekler için insektisit dediğimiz kimyasal ilaçları kullanıyoruz. Ne yazık ki bu kimyasal ilaçlara bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 10 insandan 1'i kanser olmakta. Almış olduğumuz bilgilere göre 10 kamyondan 3'ü sınırda pestisit dediğimiz kullanıma bağlı olarak bekletilmektedir. Bizler bu cihazı geliştirirken ülkemize yapılan tarıma katma değer katmayı düşündük” şeklinde konuştu.



“Organik tarıma teşvik”

Cihazın organik tarımı teşvik ettiğini belirten Canlı, “Yani bizim cihazımız organik tarıma teşvik ediyor. Üretmiş olduğumuz domatesin katma değerini arttırıyor ve ihracatı kolay hale getiriyor. Çiftçilerimize vermek istediğim mesaj var buradan; lütfen tarım yaparken asla tutadan korkmayın. Bundan sonra inşallah benim ürünüm sizlerle olacak. Çiftçilerimle el ele vererek tuta başta olmak üzere Akdeniz meyvesindeki beyaz sinek, trips ve kırmızı örümcek gibi birçok böcek türü üzerinde yapacak olduğumuz bu ArGe çalışmaları sayesinde bu cihazı etkin hale getireceğiz. Üretmiş olduğumuz ürünlerde artık ithal kimyasal ürünleri kullanmak yerine yerli üretim olan Kemursgen'i kullanıyor olacaksınız. Bunlar hem cebinize hem çevrenize katkıda bulunacak. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri mevcut” şeklinde konuştu.



“Karasal yaşamı destekliyoruz”

Cihazın katkılarına değinen Canlı, “Bizim cihazımız doğrudan 4 tane maddeye katkıda bulunmakta. Bizler böcekleri öldürmek yerine tarım alanının dışına gönderdiğimiz için doğrudan karasal yaşamı desteklemiş oluyoruz. Kimyasal ilaç kullanımını azalttığımız için insan sağlığına ve biyolojik popülasyona müdahale etmiyoruz. Bu vesileyle sağlıklı ve sürdürebilir şehirler ve tarım modelleri üretiyoruz. Aynı zamanda Kemursgen adını verdiğimiz cihaz, dijital tarımın da öncüsü olma niteliğinde. Cihazın mobil uygulaması sayesinde çiftçilerimiz evde oturduğu yerden seralarındaki birçok veriye ulaşabiliyor olacak" ifadelerini kullandı.

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