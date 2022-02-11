20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor

İHA

20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Selman Canlı, hocalarının yardımıyla "Kemursgen" adını verdiği ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yardımıyla çalışan bir cihaz geliştirdi. Böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor.
2016 yılında kendi seralarında ektikleri domateslere tuta adı verilen böceğin zarar vermesinden sonra böcekleri tarım alanından uzaklaştıran bir cihaz cihaz geliştirmeyi kafasına koyan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Selman Canlı, geliştirmiş olduğu cihazla katıldığı yarışmada yüzlerce proje arasından 1. oldu. Canlı, hocalarının yardımıyla geliştirdiği ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalarla çalışan cihaza da "Kemursgen" adını verdi. Selman Canlı, "Her çiftçimiz gibi biz de 2016 yılında seramıza domates ekimi gerçekleştirmiştik. O zaman da 'tuta' adını verdiğimiz, domates güvesi adını verdiğimiz böcek seralarımızı işgal etti. Bu işgalin sonunda her çiftçimizin olduğu gibi bizler de zarara uğradık. Ben de bu zarara uğramanın ardından bu böceğe karşı bir cihaz geliştirmeye karar verdim. Daha sonra yapmış olduğum çalışmalar neticesinde ortaya böyle bir ürün çıktı. Devletimizin sağladığı bazı teşvikler var. Devletimizin sayesinde şirketimi kurdum. Genç girişimci olarak ürünümü ziraat fakültesi ile elektrik elektronik mühendisliği bölümündeki hocalarıma danışarak ürünümü geliştirmeye başladım. Yoğun bir ARGE çalışması sonrası ürünümüz ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde pilot çalışmamızdaki aldığımız verilere dayanarak ürünün etkisini de göstermiş olduk” diye konuştu.

“Üretim tesisi kuracağız”
İlerleyen dönemde üretim tesisi kurmak istediklerini belirten Canlı, “Önümüzdeki süreçte şirketimizi daha da büyüterek üretim tesisi kuracağız. Cihazımızı seri üretime geçirip satışını gerçekleştireceğiz. Projemizi gerçekleştirirken başvurmuş olduğumuz Antalya sanayici iş adamları ve Antalya Sanayi ve Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği Kemursgen adını verdiğimiz projeyle yüzlerce proje arasından 1. olduk ve ödüle layık görüldü. Bu aldığımız ödülle birlikte, aldığımız yatırımla birlikte cihazın gelişimini daha da hızlandırdık ve cihazımıza farklı özellikler kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen Türkiye'nin en büyük tarım fuarında cihazımız sergilenme ödülü kazandı” dedi.

“Fatih Sultan Mehmet’ten etkilendim”
Fatih Sultan Mehmet’i kendisine örnek alan Canlı, “Benim doğum günüm 3 Mayıs. 3 Mayıs Fatih Sultan Mehmethan'ın ölüm yıldönümüne denk gelmekte. Ben kendisinden bir hayli etkilenmiş birisiyim. O yüzden kendime hep şunu söylemişimdir. 21 yaşıma geldiğimde bir şeyleri başarmak istiyordum. Adımdan ülkemde söz ettirmek istiyordum. Memleketime faydalı ürünler geliştirmek istiyordum. Önümüzdeki 3 Mayıs'ta 21 yaşıma gireceğim için bu ürünü geliştirdiğim için çok mutluyum. Genç yaşta hareket kabiliyetim sayesinde yurt içi ve yurt dışında farklı noktalara gidip, yerinde bu zararlı canlıları araştırma fırsatı yakaladım. Almış olduğum veriler sayesinde ürünümü geliştirdim. Ülkemize ve milletimize faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bizler tuta ya da farklı böcekler için insektisit dediğimiz kimyasal ilaçları kullanıyoruz. Ne yazık ki bu kimyasal ilaçlara bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 10 insandan 1'i kanser olmakta. Almış olduğumuz bilgilere göre 10 kamyondan 3'ü sınırda pestisit dediğimiz kullanıma bağlı olarak bekletilmektedir. Bizler bu cihazı geliştirirken ülkemize yapılan tarıma katma değer katmayı düşündük” şeklinde konuştu.

“Organik tarıma teşvik”
Cihazın organik tarımı teşvik ettiğini belirten Canlı, “Yani bizim cihazımız organik tarıma teşvik ediyor. Üretmiş olduğumuz domatesin katma değerini arttırıyor ve ihracatı kolay hale getiriyor. Çiftçilerimize vermek istediğim mesaj var buradan; lütfen tarım yaparken asla tutadan korkmayın. Bundan sonra inşallah benim ürünüm sizlerle olacak. Çiftçilerimle el ele vererek tuta başta olmak üzere Akdeniz meyvesindeki beyaz sinek, trips ve kırmızı örümcek gibi birçok böcek türü üzerinde yapacak olduğumuz bu ArGe çalışmaları sayesinde bu cihazı etkin hale getireceğiz. Üretmiş olduğumuz ürünlerde artık ithal kimyasal ürünleri kullanmak yerine yerli üretim olan Kemursgen'i kullanıyor olacaksınız. Bunlar hem cebinize hem çevrenize katkıda bulunacak. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri mevcut” şeklinde konuştu.

“Karasal yaşamı destekliyoruz”
Cihazın katkılarına değinen Canlı, “Bizim cihazımız doğrudan 4 tane maddeye katkıda bulunmakta. Bizler böcekleri öldürmek yerine tarım alanının dışına gönderdiğimiz için doğrudan karasal yaşamı desteklemiş oluyoruz. Kimyasal ilaç kullanımını azalttığımız için insan sağlığına ve biyolojik popülasyona müdahale etmiyoruz. Bu vesileyle sağlıklı ve sürdürebilir şehirler ve tarım modelleri üretiyoruz. Aynı zamanda Kemursgen adını verdiğimiz cihaz, dijital tarımın da öncüsü olma niteliğinde. Cihazın mobil uygulaması sayesinde çiftçilerimiz evde oturduğu yerden seralarındaki birçok veriye ulaşabiliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını ...
Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı Çanak anten, vantilatör ve demirleri çaldı, rahat tavırlarıyla dikkati çekti Malzemeleri çalınan vatandaş hırsıza seslendi: “3 gün içinde getirirsen şikayetçi olmayacağım”
YEREL HABERLER Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını ...
Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
YEREL HABERLER Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı Kesme çiçek merkezi Antalya'da mezatlarda 14 Şubat hareketliliği yaşandı
YEREL HABERLER Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri ...
Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye tarafından sahilden kepçe ile alınıp gömüldü
YEREL HABERLER Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye ...
1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs ...
Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi
YEREL HABERLER Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 ...
Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli ...
Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
YEREL HABERLER Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık”
YEREL HABERLER Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten ...
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı İtfaiye ekiplerince binadan çıkartılan ev sahibi kadın gözyaşlarını tutamadı Çok korktuğu gözlenen kadını komşuları teselli etti
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile ...
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
YEREL HABERLER Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana ...
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Antalya- Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1- Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1- Adana ...
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım ...
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
Antalya- Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2)
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi ...
Tour Of Antalya´nın ilk etabında zafer Matteo Malucelli´nin oldu
YEREL HABERLER Tour Of Antalya´nın ilk etabında zafer Matteo ...
Tour of Antalya'nın ilk etabını kazanan Malucelli: İlk günkü etabı hedeflemiştik
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın ilk etabını kazanan Malucelli: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.