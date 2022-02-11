Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti

İHA

Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan kadın doğum uzmanı Dr. Bülent Doğan (43) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Serik Ilçesine bağlı Belek mahallesindeki evinde sabah 06:00 sıralarında kalbi duran doktor Doğan için eşi Meltem Doğan tarafından 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kalbi duran doktoru hayata döndürmek için yaptığı müdahale sonuçsuz kaldı ve genç doktor hayatını kaybetti. Evli bir çocuk babası olan ve Serik Devlet hastanesinde kadın doğum doktoru olan Doğan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya adlı tıp kurumuna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı Çanak anten, vantilatör ve demirleri çaldı, rahat tavırlarıyla dikkati çekti Malzemeleri çalınan vatandaş hırsıza seslendi: “3 gün içinde getirirsen şikayetçi olmayacağım”
YEREL HABERLER Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını ...
20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor
YEREL HABERLER 20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım ...
Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
YEREL HABERLER Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı Kesme çiçek merkezi Antalya'da mezatlarda 14 Şubat hareketliliği yaşandı
YEREL HABERLER Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri ...
Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye tarafından sahilden kepçe ile alınıp gömüldü
YEREL HABERLER Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye ...
1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs ...
Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi
YEREL HABERLER Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 ...
Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli ...
Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
YEREL HABERLER Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık”
YEREL HABERLER Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten ...
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı İtfaiye ekiplerince binadan çıkartılan ev sahibi kadın gözyaşlarını tutamadı Çok korktuğu gözlenen kadını komşuları teselli etti
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile ...
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
YEREL HABERLER Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana ...
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Antalya- Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1- Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1- Adana ...
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım ...
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
Antalya- Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2)
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi ...
Tour Of Antalya´nın ilk etabında zafer Matteo Malucelli´nin oldu
YEREL HABERLER Tour Of Antalya´nın ilk etabında zafer Matteo ...
Tour of Antalya'nın ilk etabını kazanan Malucelli: İlk günkü etabı hedeflemiştik
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın ilk etabını kazanan Malucelli: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.