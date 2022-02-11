Konyaaltı, Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Konyaaltı Belediyesi, ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı festivalde dört oyun, sanatseverlerle ücretsiz buluşacak.

Geçen yıl Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile dört kentte ilk defa gerçekleştirilen ve ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, bu yıl da Ankara, Konyaaltı, Bandırma ve Ayvalık'ta tiyatroseverler ile buluşacak. Toplamda sekiz oyun ile 19 gösterim yapılacak olan festivalde her kent için farklı programlar oluşturuldu. İlk olarak 1519 Şubat arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başkentte başlayacak olan festival, 2326 Şubat'ta Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek.



“Konyaaltı’na renk katacak”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, festivalin gösterimlerinin 23 Şubat’ta başlayacağını söyledi. Festival kapsamında 4 oyunu sanatseverlerle buluşturacaklarını belirten Başkan Esen, 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde devam edecek oyunların Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gösteriminin yapılacağını kaydetti. 4 oyunun da saat 20.00’de başlayacağını aktaran Esen, ücretsiz oyunlarda birbirinden ünlü oyuncuların performanslarının tiyatroseverlerle buluşacağına dikkat çekti. Esen, “Konyaaltı’na kültür sana etkinlikleri çok yakışıyor. Bu kapsamda ev sahipliğini yapacağımız Kadın Oyunları Festivali, kentimize renk katacak. Oyunları izlemek isteyen vatandaşlarımızın belediyemizin resmi internet sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor” dedi.

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