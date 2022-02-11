Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri yaralanan olmadı Tehlike oluşturan çam ağaçlarını canlı yayında gösterirken ağaç yıkıldı Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başlayan kurumuş çam ağaçları tehlike saçıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Çamlığında bulunan kökü kurumuş çam ağaçları, şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başladı. Bir vatandaşın canlı yayın yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardığı sırada kurumuş bir ağaç olduğu yere yıkıldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ailesiyle piknik için çamlığa gelen Ömer Coşar, her zaman bu kadar şanslı olamayacaklarını belirterek, yetkililerden çamlıkta gerekli bakım ve temizliği yapmalarını istedi.



Son günlerde Manavgat’ta etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanı sıra birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Yağmur ve fırtına nedeniyle Sorgun Çamlığında çok sayıda çam ağacı kökünden sökülüp devrilmeye başladı. Manavgat’ın oksijen deposu olan vatandaşların aileleri ve arkadaşlarıyla piknik yapmak amacıyla tercih ettikleri yerlerin başında gelen Sorgun Çamlığı, yıkılan ağaçlan yüzünden vatandaşlar için büyük tehlike oluşturmaya başladı.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte oyunlar oynamak ve güzel vakit geçirmek amacıyla gittiği Sorgun Çamlığındaki tehlike konusunda uyarı yapmak amacıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Ömer Coşar isimli vatandaş kurumuş bir çam ağacının devrilmesine şahitlik ederken canlı yayını izleyen vatandaşlarda bu durumu gözleriyle gördü.



“Büyük tehlike”

Sorgun Çamlığında çok sayıda kurumuş çam ağacı olduğuna dikkat çeken Ömer Coşar, “Ben sık sık ailemle birlikte biraz olsun nefes alabilmek, çocuklarımla oynayıp hoşça vakit geçirmek amacıyla geliyorum. Gördüğünüz gibi bir çok aile burada piknik yapıyor. Bugün kurumuş bir ağacın devrilmesine şahit olduk. Allah göstermesin önceden bu ağacın sallanıp durduğunu fark etmemiş olsaydım altıda oyun oynuyor olabilirdik. Bunun gibi çok ağaç var. Hatta yeşil ağaçların da devrildiğini görüyoruz. Yetkililerden çamlıkta gerekli çalışmaları yaparak tehlike arz eden ağaçları kaldırmalarını istiyoruz” dedi.

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