Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri yaralanan olmadı Tehlike oluşturan çam ağaçlarını canlı yayında gösterirken ağaç yıkıldı Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başlayan kurumuş çam ağaçları tehlike saçıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri yaralanan olmadı Tehlike oluşturan çam ağaçlarını canlı yayında gösterirken ağaç yıkıldı Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başlayan kurumuş çam ağaçları tehlike saçıyor

İHA

Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri yaralanan olmadı Tehlike oluşturan çam ağaçlarını canlı yayında gösterirken ağaç yıkıldı Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başlayan kurumuş çam ağaçları tehlike saçıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Çamlığında bulunan kökü kurumuş çam ağaçları, şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başladı. Bir vatandaşın canlı yayın yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardığı sırada kurumuş bir ağaç olduğu yere yıkıldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ailesiyle piknik için çamlığa gelen Ömer Coşar, her zaman bu kadar şanslı olamayacaklarını belirterek, yetkililerden çamlıkta gerekli bakım ve temizliği yapmalarını istedi.

Son günlerde Manavgat’ta etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanı sıra birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Yağmur ve fırtına nedeniyle Sorgun Çamlığında çok sayıda çam ağacı kökünden sökülüp devrilmeye başladı. Manavgat’ın oksijen deposu olan vatandaşların aileleri ve arkadaşlarıyla piknik yapmak amacıyla tercih ettikleri yerlerin başında gelen Sorgun Çamlığı, yıkılan ağaçlan yüzünden vatandaşlar için büyük tehlike oluşturmaya başladı.
Eşi ve çocuklarıyla birlikte oyunlar oynamak ve güzel vakit geçirmek amacıyla gittiği Sorgun Çamlığındaki tehlike konusunda uyarı yapmak amacıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Ömer Coşar isimli vatandaş kurumuş bir çam ağacının devrilmesine şahitlik ederken canlı yayını izleyen vatandaşlarda bu durumu gözleriyle gördü.

“Büyük tehlike”
Sorgun Çamlığında çok sayıda kurumuş çam ağacı olduğuna dikkat çeken Ömer Coşar, “Ben sık sık ailemle birlikte biraz olsun nefes alabilmek, çocuklarımla oynayıp hoşça vakit geçirmek amacıyla geliyorum. Gördüğünüz gibi bir çok aile burada piknik yapıyor. Bugün kurumuş bir ağacın devrilmesine şahit olduk. Allah göstermesin önceden bu ağacın sallanıp durduğunu fark etmemiş olsaydım altıda oyun oynuyor olabilirdik. Bunun gibi çok ağaç var. Hatta yeşil ağaçların da devrildiğini görüyoruz. Yetkililerden çamlıkta gerekli çalışmaları yaparak tehlike arz eden ağaçları kaldırmalarını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tütüncü: “Bir kütüphane onlarca hayat demektir”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Bir kütüphane onlarca hayat ...
Konyaaltı, Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Konyaaltı, Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği ...
Bakan Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır ve gereksizdir" "Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir" "Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 ...
Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını ...
Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı Çanak anten, vantilatör ve demirleri çaldı, rahat tavırlarıyla dikkati çekti Malzemeleri çalınan vatandaş hırsıza seslendi: “3 gün içinde getirirsen şikayetçi olmayacağım”
YEREL HABERLER Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını ...
20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor
YEREL HABERLER 20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım ...
Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
YEREL HABERLER Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı Kesme çiçek merkezi Antalya'da mezatlarda 14 Şubat hareketliliği yaşandı
YEREL HABERLER Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri ...
Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye tarafından sahilden kepçe ile alınıp gömüldü
YEREL HABERLER Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye ...
1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs ...
Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi
YEREL HABERLER Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 ...
Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli ...
Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
YEREL HABERLER Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık”
YEREL HABERLER Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten ...
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı İtfaiye ekiplerince binadan çıkartılan ev sahibi kadın gözyaşlarını tutamadı Çok korktuğu gözlenen kadını komşuları teselli etti
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile ...
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
YEREL HABERLER Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana ...
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Antalya- Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolu, 20 saatte ulaşıma açıldı (3)
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1- Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1- Adana ...
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.