Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı dağıtımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı dağıtımı

İHA

Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı dağıtımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması ve vatandaşların üretime teşvik edilmesi amacıyla desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Gazipaşa, Demre ve Kaş ilçelerinde ceviz ağacı fidanı dağıtımı yapılıyor. Kemer, Kumluca ve Elmalı’da ise meyve ağacı fidanı veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmş, İbradı, Gazipaşa, Demre ve Kaş ilçelerinde çiftçilere ücretsiz ceviz fidanı yardımı yapmaya devam ediyor.

“Ceviz fidanları dağıtıldı”
Kaş İlçesi Bezirgan, Yaylakılınçlı, Çamlıova, İkizce, Yaylapalamut mahallelerinde yaşayan çiftçilere ceviz ağacı fidanları teslim edildi. Büyükşehir ekipleri vatandaşlara fidanların dikiminde yardımcı olurken, bakımı konusunda da bilgi veriyor.

“Yerelden kalkınacağız”
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Gazipaşa, Demre ve Kaş’ta bugüne kadar 10 binin üzerinde ceviz ağacı dağıtımı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iklim değişikliğine bağlı bölgesel ürün yetiştiriciliği konusunda yöre halklarına eğitim, fidefidan ve tohum desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Ceviz üretimine uygun ilçelerimizde çiftçilerimize sertifikalı ceviz fidanlarımız hayırlı olsun. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini yükseltmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Elmalı’da fidanlar toprakla buluşuyor”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı’da ise mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda bölgeye has yabani elma, yabani armut, yabani şeftali ve yabani erik türü ücretsiz meyve fidanları dağıttı. Elmalı’nın 33 mahallesinde toplam 15 bin adet ağaç fidanını toprakla buluşuyor. Karamık Mahallesi Muhtarı Cahit Türe özellikle kırsal mahallelerde geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan çiftçilere maliyetlerin arttığı bir dönemde fidan desteği sağlanmasının çok yerinde bir çalışma olduğunu söyledi.

“Kumluca ve Kemer’e 18 bin fidan”
Kumluca ilçesinde de 41 mahalle muhtarına vatandaşlara dağıtılmak üzere elma, armut, erik ve şeftali olmak üzere toplamda 4 bin adet meyve fidanı, Kemer’de ise 14 bin adet meyve fidanı muhtarlara teslim edildi. Kemer ilçesinde muhtarların ve vatandaşların başvurusu üzerine 3.kez meyve ağacı fidanı dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek
YEREL HABERLER İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar ...
Bakan Soylu: "Mala karşı işlenen suçların çözülme oranı yüzde 59’u geçti" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104,6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır" "Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin, insana saygı duyan 112’yi meşgul etmesin" "'Cep telefonunu denemek için 112’yi arayacağım.' Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız" "Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ihbar olması, gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil" "2021 yılında yabancı dilde gelen toplam çağrı sayısı 87 bin 726’dır, engelsiz 112 uygulamasında da 2021 yılında 3 bin 621 çağrı karşılanmıştır" "KADES'e basıldığı andan itibaren çağrı yönlendiricilerin değil karşılayıcılara durumun intikal edeceği çalışma yapıyoruz" "15 Temmuz 2016'dan sonra mala karşı işlenen suçlardaki o olayların çözülme oranı yüzde 33-34’tü, şu an yüzde 59’u geçti"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Mala karşı işlenen suçların çözülme ...
Göller bölgesinde Ocak ayında 298 bin 445 adet su kuşu tespit edildi Göller bölgesi 2022 yılı su kuşu sayımları tamamlandı
YEREL HABERLER Göller bölgesinde Ocak ayında 298 bin 445 adet su ...
Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri yaralanan olmadı Tehlike oluşturan çam ağaçlarını canlı yayında gösterirken ağaç yıkıldı Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başlayan kurumuş çam ağaçları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri ...
Başkan Tütüncü: “Bir kütüphane onlarca hayat demektir”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Bir kütüphane onlarca hayat ...
Konyaaltı, Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Konyaaltı, Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği ...
Bakan Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır ve gereksizdir" "Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir" "Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 ...
Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını ...
Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı Çanak anten, vantilatör ve demirleri çaldı, rahat tavırlarıyla dikkati çekti Malzemeleri çalınan vatandaş hırsıza seslendi: “3 gün içinde getirirsen şikayetçi olmayacağım”
YEREL HABERLER Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını ...
20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor
YEREL HABERLER 20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım ...
Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
YEREL HABERLER Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı Kesme çiçek merkezi Antalya'da mezatlarda 14 Şubat hareketliliği yaşandı
YEREL HABERLER Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri ...
Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye tarafından sahilden kepçe ile alınıp gömüldü
YEREL HABERLER Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye ...
1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs ...
Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi
YEREL HABERLER Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 ...
Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli ...
Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
YEREL HABERLER Montella: "Kaderimiz böyleymiş"
Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık”
YEREL HABERLER Felipe Sanchez: “Taktiğin ötesinde yürekten ...
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı İtfaiye ekiplerince binadan çıkartılan ev sahibi kadın gözyaşlarını tutamadı Çok korktuğu gözlenen kadını komşuları teselli etti
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile ...
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
YEREL HABERLER Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana ...
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.