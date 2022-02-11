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İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek (2)

DHA

İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek (2)


'SİBER GÜVENLİK OLMAZSA OLMAZ'
Teknolojinin günlük hayatta artan önemi ile kullanılan sistemlerin dış etkilere karşı güvenliğinin de büyük önem taşıdığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, "Siber güvenlik alanında dünyanın en güçlü ülkelerinin bile siber saldırılardan zarar görüyor olması ve saldırıların sonuçları, durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koymaktadır. Biz de ulusal siber güvenliğimizi, ülkemizin ekonomik kalkınması ve ulusal güvenliğimiz için olmazsa olmaz görüyoruz" dedi.
'ULUSAL GÜVENLİĞE KATKI SUNACAK'
Son 20 yılda güçlü Ar-Ge ve teknoloji ekosistemi oluştuğunu belirten Kaçır, "Sayıları 90'ı aşan teknoparklarımızda 7 binden fazla firma faaliyet göstermekte. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı 1500'ü aştı. Böylesi güçlü bir teknoloji ekosistemi ile birlikte her geçen gün gelişen bir siber güvenlik ekosistemine de şahit oluyoruz. Güçlü bir ekosistem hem ulusal güvenliğimize katkı sunacak hem de ihtiyaç duyduğu kritik teknolojileri üreten ülke olma hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır" diye konuştu.
NATO TATBİKATINDA BÜYÜK BAŞARI
Ülkenin teknolojik bağımsızlığı ve milli güvenliği için ihtiyaç duyulan yeni siber güvenlik çözümleri geliştirdiklerini belirten Kaçır, "Sektör aktörlerinin projelerine destek veriyoruz. TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitümüz bünyesinde ülkemiz için kritik projeleri hayata geçiriyoruz. Bakınız, AHTAPOT Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi projemiz uluslararası alanda da kendini ispatladı. NATO tatbikatında yapılan testlerde diğer ticari ürünlerin başarılı olamadığı noktada dahi yazılımımız başarılı oldu" dedi.
'SİBER SALDIRILAR TOPLUMUN HER KESİMİNİ TEHDİT EDİYOR'
Siber uzayda oluşan etki ve değişim hareketlerinin artarak devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da, "Siber saldırılar toplumun her kesimini tehdit ediyor. Her alanda siber saldırılarla karşılaşıyoruz. Saldırganların en önemli motivasyonlarından biri finansal gelir elde etme olsa da casusluk faaliyetleri, politik hedefler saldırıların motivasyonları arasında yer alıyor. Siber güvenlik, milli güvenliğimizden ayrı düşünülemez. Ulusal düzeyde siber güvenliğini sağlayamayan ülkelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz" diye konuştu.
GSM OPERATÖRLERİNE 350 BİN SALDIRI
2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Eylem Planları'nı hazırladıklarını belirten Sayan, "Sadece günümüz ihtiyaçlarına yönelik değil, uzun vadede karşılaşmamız muhtemel tehditlere karşı hazırlandı. Son 3 yılda 3 büyük GSM operatörüne 350 binin üzerine saldırı tespit edildi. Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre ülkemiz 2020 yılında Avrupa'da 11'inci sıradan 6'ncı sıraya, dünya genelinde 20'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi" dedi.
'SİBER GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK, MİLLİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTIR'
En büyük amaçlarının ülkenin siber güvenliğini en üst seviyede korumak olduğunu söyleyen Sayan, "Artık yarış siber alemde, saldırılar sanal silahlarla. Siber güvenliği sağlamak, milli güvenliği sağlamak demektir. Bu noktada rehberimiz ise Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol olan Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Siber alanda yerli ve milli olma şiarından sapmak, adeta evimizin anahtarını tanımadığımız birisine emanet etmek gibi bir şey" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-02-11 13:31:17

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