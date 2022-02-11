Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde cinsel istismara uğradım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde cinsel istismara uğradım

DHA

Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde cinsel istismara uğradım


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Hayriye Nur Ö.'yü (18), 2 yıl önce kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen C.B. (28) ile ona yardım ettiği öne sürülen babası S.B.'nin (56) yargılanmalarına başlandı. Hayriye Nur Ö., duruşmada, sanığın kendisine uyuşturucu vererek defalarca istismarda bulunduğunu, babasının da buna göz yumduğunu öne sürdü. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti.
Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi Ayşe Y. ile yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Ö., 11 Nisan 2020'de 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Hayriye Nur Ö.'yü kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak Hayriye Nur, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu. Anne M.Ö., kızının birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürdü. Anneanne Ayşe Y., dedektif gibi iz sürerek 1 haftada torununun izini buldu. Eve getirilen Hayriye Nur Ö., 15 gün sonra yeniden kaçtı. Polise müracaat ederek torununun bulunmasını isteyen Ayşe Y., haziran ayında Hayriye Nur'un Korkuteli'de S.B. ile oğlu C.B.'nin yaşadığı evde olduğu haberini aldı. Antalya ve Korkuteli polisi, 3 katlı eve ortak operasyon düzenledi. Kapıyı kırıp eve giren polis, Hayriye Nur Ö.'yü sandığın içinde buldu. Evdeki 2 kişinin ifadeleri alındı, Hayriye Nur Ö. polis tarafından Antalya'ya getirildi. Hayriye Nur. Ö.'nün ifadesinde evde kendi rızasıyla kaldığını belirtmesiyle şüpheliler serbest kaldı.
'İSTİSMAR, DARP, TEHDİT'
Annenin şikayetiyle S.B. ile oğlu C.B. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde, şüpheli C.B.'nin Hayriye Nur Ö.'ye 2020'de farklı zamanlarda uyuşturucu verip çıplak fotoğraflarıyla tehdit ederek darbettiğini belirtti. İddianamede ayrıca şüpheli C.B.'nin cebir ve hileyle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini ifade ederek, "Ayrıca cebir, tehdit ve hile kullanarak mağduru zorla kaçırmak suretiyle zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği, şüpheli S.B.'nin de cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yardımda bulunarak suçların icrasını kolaylaştırdığı anlaşılmıştır" denildi.
Savcı, C.B.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar, S.B.'nin ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İddianameyi kabul eden Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine başlandı. Tutuksuz sanık C.B., savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdureyle sosyal medyada tanıştık. Hatta kendisi bana arkadaşlık teklif etmişti. Bana babasının kendisini darbetmesi sonucu evden kaçarak yanıma geldiğini söylemişti. Ben de dışarıda zorda kalmasın diye 2-3 gün birlikte kaldık. Özellikle 2020 Mart ve Nisan aylarında ailemin evinde yaşadık. Kendisi birkaç kez böyle gidip geldi. 3-4 aylık görüşme sürecimiz parça parça olmuştur. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmedik. Çıplak fotoğraflarını çekmedim. Kendisini ilişkiye zorlamadım, dövmedim" dedi. C.B.'nin babası S.B. de suçlamaları kabul etmeyip, mağdur kişinin her seferinde kendi rızasıyla evlerine geldiğini ifade etti.
'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEDİM'
Adliyede adli görüşmeci nezaretinde SEGBİS ile duruşmaya katılan Hayriye Nur Ö. ise bugüne kadar verdiği ifadelerde uyuşturucunun etkisi altında olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"C.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Bana mesaj attı. Buluşmak istediğini söyledi. Dokuma semtindeki evinde görüştük ve bana orada uyuşturucu verdi. Babası da evdeydi. Bana sürekli uyuşturucu verdikleri için ailem beni her aldıklarında kendi iradem dışında gittim. C.B. bana Dokuma'daki evde tecavüz etti. Tecavüz ederken de cep telefonları ile fotoğraflarımı çekti. Uygunsuz fotoğraflarımı yayınlamakla beni tehdit etti. Sonra beni Korkuteli'ne götürdüler. Oradan kaçmaya çalıştım ama başaramadım. Buna komşuları da şahittir. Polisin son baskınında beni sandığın içine sakladılar. Polis beni orada buldu. C.B.'nin tüm tecavüzlerine babası da şahittir. Korkuteli'nde verdiğim ifadem doğru değildir. Uyuşturucunun etkisiyle sağlıklı düşünemedim. Şimdi tedavi görüyorum ve daha iyi düşünebiliyorum. Ben ikisinden de şikayetçiyim" diye konuştu.
Anne M.Ö. ise sanıkların planlı hareket ettiklerini, C.B.'nin cep telefonunu değiştirdiği için yapılan incelemede telefonda kayıtların bulunmadığını ifade etti. Mahkeme, adli görüşmeci raporunun hazırlanması için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2022-02-11 13:43:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz senin deneme tahtan mıyız?
YEREL HABERLER Bakan Soylu 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz ...
İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek (2)
YEREL HABERLER İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar ...
Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde cinsel istismara uğradım
YEREL HABERLER Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde ...
Muratpaşa’da Karadeniz rüzgarı: 1 ton hamsi dağıtılacak
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Karadeniz rüzgarı: 1 ton hamsi ...
Başkan Tütüncü, Alanya’da esnaf ziyaretinde
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Alanya’da esnaf ziyaretinde
Kemer Kuzdere’de içme suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER Kemer Kuzdere’de içme suyu hattı çalışması
Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı dağıtımı
YEREL HABERLER Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı ...
İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek
YEREL HABERLER İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar ...
Bakan Soylu: "Mala karşı işlenen suçların çözülme oranı yüzde 59’u geçti" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104,6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır" "Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin, insana saygı duyan 112’yi meşgul etmesin" "'Cep telefonunu denemek için 112’yi arayacağım.' Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız" "Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ihbar olması, gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil" "2021 yılında yabancı dilde gelen toplam çağrı sayısı 87 bin 726’dır, engelsiz 112 uygulamasında da 2021 yılında 3 bin 621 çağrı karşılanmıştır" "KADES'e basıldığı andan itibaren çağrı yönlendiricilerin değil karşılayıcılara durumun intikal edeceği çalışma yapıyoruz" "15 Temmuz 2016'dan sonra mala karşı işlenen suçlardaki o olayların çözülme oranı yüzde 33-34’tü, şu an yüzde 59’u geçti"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Mala karşı işlenen suçların çözülme ...
Göller bölgesinde Ocak ayında 298 bin 445 adet su kuşu tespit edildi Göller bölgesi 2022 yılı su kuşu sayımları tamamlandı
YEREL HABERLER Göller bölgesinde Ocak ayında 298 bin 445 adet su ...
Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri yaralanan olmadı Tehlike oluşturan çam ağaçlarını canlı yayında gösterirken ağaç yıkıldı Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle yerinden sökülmeye başlayan kurumuş çam ağaçları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kuruyan Çam ağacı canlı yayında yıkıldı, şans eseri ...
Başkan Tütüncü: “Bir kütüphane onlarca hayat demektir”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Bir kütüphane onlarca hayat ...
Konyaaltı, Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Konyaaltı, Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği ...
Bakan Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır ve gereksizdir" "Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir" "Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 ...
Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını ...
Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı Çanak anten, vantilatör ve demirleri çaldı, rahat tavırlarıyla dikkati çekti Malzemeleri çalınan vatandaş hırsıza seslendi: “3 gün içinde getirirsen şikayetçi olmayacağım”
YEREL HABERLER Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını ...
20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz geliştirdi Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor Cihaz, kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popülasyona zarar vermiyor
YEREL HABERLER 20 yaşındaki üniversite öğrencisi böcekleri tarım ...
Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
YEREL HABERLER Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç’e birincilik sözü
Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş’a konuk oluyor
Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı Kesme çiçek merkezi Antalya'da mezatlarda 14 Şubat hareketliliği yaşandı
YEREL HABERLER Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri ...
Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye tarafından sahilden kepçe ile alınıp gömüldü
YEREL HABERLER Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu Belediye ...
1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs ...
Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi
YEREL HABERLER Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi 9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.