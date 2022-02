Bakan Soylu 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz senin deneme tahtan mıyız?

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 112 Günü programındaki konuşmasında, Türkiye'de 112 Acil Çağrı merkezlerinin 2021 yılında aldığı 104,6 milyon çağrının yüzde 68'ine denk gelen 71 milyonunun asılsız ve gereksiz olduğunu açıkladı. "Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin" diye çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Ne demek ya, cep telefonu hattını denemek için 112'yi arayacak. Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız?" dedi.

Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan 112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat'ta 11.2 formatında kutlanan '112 Günü' kapsamında, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde 11-12 Şubat tarihlerinde düzenlenen İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı başladı. 112 Günü kutlama ve eğitim programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve 81 ilin 112 Acil Çağrı Merkezi müdürleri katıldı. Bakan Soylu, 112 Günü'nü kutladı ve bu yüzyılın 'aciliyet çağı' olarak da adlandırılabileceğini söyledi.

81 İLDE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ AKTİF

112 Acil Çağrı Merkezlerinin, esasen Türkiye'nin yaşadığı dönüşümün çıktılarından ve gurur tablolarından biri olduğunu belirten Bakan Soylu, 2005'te pilot il seçilen ve 2009'da ilk acil çağrı merkezinin faaliyete başladığı Antalya'nın, bu proje için 'baba ocağı olduğunu söyledi. Antalya'da çok kapsamlı AFAD merkezi ile birlikte yeni 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bütünleşik olarak yeniden planlandığını da açıklayan Bakan Soylu, tamamen yerli ve milli imkanlarla, yeni nesil 112 yazılımı hazırlandığını ve uluslararası ödül aldığını vurguladı. Soylu, şu an itibarıyla 81 ilin tamamında 112 acil çağrı merkezlerinin aktif olduğunu kaydetti.

EN BÜYÜK AVANTAJLARI

112 yazılımının en büyük avantajının, salgın döneminde olduğu gibi, üzerine pek çok yeni gelişmeyi, teknolojiyi, yeni konuyu ekleyebildiği ve artık tüm acil çağrıları kayıt altına alabildiğini anlatan Bakan Soylu, "Bunlar üzerinde daha doğru ve daha detaylı istatistik üretebiliyoruz. Çağrıların karşılanmasından, ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar tüm veriler sistemde kaydedildiği için, istatistiksel olarak verimlilik ölçümü yapabiliyoruz" dedi.

'ARAYANIN ADRES VE KONUM BİLGİSİ ÇIKIYOR'

Kullanılan coğrafi bilgi sistemleri sayesinde olay mahallinin rahatlıkla tespit edildiğini belirten Bakan Soylu, "Sunucu barındırma modeliyle, 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında, eş zamanlı olarak arayan kişinin adres ve konum bilgisi de karşımıza çıkıyor. Arayan kişinin konum bilgilerini 7-8 metre hassasiyetle tespit etmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, Google ile entegrasyon çalışmalarını tamamladık. Apple ile entegrasyon çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

104,6 MİLYON ARAMANIN 71 MİLYONU ASILSIZ

Bütün bu teknolojik yapı, emek, yatırım ve vatandaşların acil çağrılarına koşmak için kurulan sistemin önünde büyük bir engel veya ayak bağı olduğuna da işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalarla ilgili verileri şöyle paylaştı:

"Çarpıcı ama daha da kötüsü, üzücü bir veri paylaşayım. 112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104,6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsız ve gereksiz. Bu hakikaten az bir rakam değil. Bu şu demektir, birisi ezkaza canı için beklerken, diğerinin ilgisiz, asılsız meşgul etmesi anlamına geliyor. Bu hakka girer. İnsan hakkına, kişilik hakkına girer ve bu hem devletin gereksiz yere meşgul edilmesi hem oradaki bireyin karşı karşıya kalacağı bir sürecin oluşması. Hani bizde bir tabir vardır, 'hayat memat meselesi' derler. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven, insana saygı duyan, 112'yi meşgul etmesin. Bir başkasının canıyla, acil durumuyla ilgili kaygısı olan 112'yi meşgul etmesin. Ne demek ya, cep telefonu hattını denemek için 112'yi arayacak. Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız? Orada insanlar bir trafik kazası, bir cinayet, bir kadına taciz olmuş bunu 112'ye acil bir şekilde iletecek, bir orman yangını var, belki bir dakika önce gitsen başka bir şey olacak, bir dakika sonra gidersen başka bir şey olur. Sen 112'yi meşgul ediyorsun"

'SONUÇ ALMAKTA ZORLANIYORUZ'

Bugünün 112 Günü olması nedeniyle bütün herkese seslendiğini belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoluğunuza, çocuğunuza, gencinize, yakınınıza, etrafınıza herkese bunu ifade edin. Fuzuli 112'yi aramayın. Burası deneme tahtası alınabilecek bir yer değildir. Buranın adı Acil Çağrı Merkezi'dir. Yani insanların acil çağrı ihtiyacı duyduğu için arayabileceği bir yer. Biz bunun için mücadele ediyoruz, idari yaptırım, para cezalarını artırdık ama sonuç almakta zorlandığımız alanlardan bir tanesi olduğunu, bazı illerimizde hakikaten ciddi neticeler aldık, vatandaşlarımızın ciddi duyarlılığı söz konusu. Ama biz bunu sağlamak zorundayız. Bu bir dert. Yüzde 10-15'lik bir oran belki makul görülebilir ama 100 aramanın 68'inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir. Bir vatandaşımız ambulans çağırmak için uğraşırken, hayatı tehlikedeyken veya bir yangın ihbarı yapacakken, bir diğerinin telefonun pin kodunu çözmek veya kendince telefon şakası yapmak için 112'yi araması gerçekten kabul edilebilir değil, bize de yakışmaz. Bunu vatandaşımızın takdirlerine bırakıyorum ve aziz milletimizden bu konuda sadece kendilerinden değil etrafındaki herkesten de hassasiyet ve yardım rica ediyorum."

KADES, 112'YE ENTEGRE EDİLİYOR

Geçen yıl boyunca Engelsiz 112 uygulamasına 3 bin 621, E-çağrı (e-call) uygulamasına 44 bin 753 e-çağrı aldıklarını anlatan Bakan Soylu, "Bu yıl bir yenilik olarak, KADES programı ile 112'yi entegre etmeye çalışıyoruz. KADES basıldığı andan itibaren direkt karşılayıcılara intikal edecek ve saniyelerle tedbir imkanı kılacak bir yazılım geliştirdik. Bunu sağladığımızda hem müdahale sürelerimiz kısalacak hem de mağdur vatandaşlarımızın çağrı imkanı genişlemiş olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-02-11 13:25:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.