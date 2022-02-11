Antalya’daki kar temizleme çalışmalarında 2 metrelik kar dağları oluştu

Ulaşımın normale döndüğü AntalyaKonya karayolunda 1825 rakımlı Alacabel'de kar temizleme çalışmaları sürüyor. Yol kenarında yüksekliği 2 metreyi bulan karlar iş makineleriyle taşınıyor.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel'de karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yol kenarında yüksekliği 2 metreyi bulan karlar iş makineleriyle taşınıyor.
20 saat sonra ulaşıma açılmıştı
Alacabel mevkiinde salı günü yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan AksekiSeydişehir karayolu, 20 saat sonra dün yeniden kontrollü olarak açılmıştı. Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkili olan karın kalınlığı yer yer 70santimmetre ile 1 metreyi bulmuştu. Alacabel’de ise birçok araç yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşamıştı.
Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanların yolu açıldı
Öte yandan Akseki’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle yaylada hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kapanan yolları da açıldı. Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan ve yaylada mahsur kalan Nail Kara ve Ali Eren ekipler tarafından kurtarıldı.
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