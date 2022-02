Tour of Antalya'nın Kemer-Antalya etabını kazanan Rajovic: Bu yarışı çok seviyorum

Sezer AFŞAR / ANTALYA, (DHA) Tour of Antalya 2022'nin 2´nci gün 1´incisi Corratec takımından Dusan Rajovic, "Magenta mayoyu savunmam biraz zor olacak ama başarmaya çalışacağım. 3 yıl sonra tekrar buradayım. Bu yarışı çok seviyorum ve çok güzel bir organizasyon" dedi.

Tour Of Antalya 2022'nin Kemer-Antalya etabını kazanan Dusan Rajovic, yarışın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karmaşık duygular yaşadığını belirten Sırp sporcu, "Buraya kış kampına gelmiştim. Bu bakımdan yöreyi ve tırmanışları çok iyi biliyorum. Gazprom Rusvelo takımı zorlu etabı baştan sona kadar kontrol etti. Yokuşlarda zorlandım. Ekonomik olarak nefesimi kullandım. Doğru tekerliği bulmaya çalıştım ve onu da başardım. Yol biraz sağa dönerken ben sol taraftan sprinte geçtim. Yarın zor bir etap var. Burada 2018-2019 yılında kış kampındaydım. Orayı biliyorum. Dik ve zor bir yokuş. Magenta mayoyu savunmam biraz zor olacak ama başarmaya çalışacağım. 3 yıl sonra tekrar buradayım. Bu yarışı çok seviyorum ve çok güzel bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

MAYOLARIN DAĞILIMI

Tour of Antalya´nın 2´nci gününde mayoların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Genel Ferdi Klasman 1´incisi mayosu (Magenta Mayo) Corratec takımından Dusan Rajovic´in oldu. Bu arada Rajovic aynı zamanda en iyi sprinter ödülünün de sahibi oldu. En iyi tırmanışçı (Turuncu Mayo) ödülü, Felberbayer Simplon Wels takımından Daniel Turek´in oldu. İklim Değişikliği Farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımından Jacob Scott elde etti.

