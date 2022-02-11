Bisiklet turu takibinde helikopter arızalandı, sahile acil iniş yapıldı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dün başlayan, uluslarası bisiklet turunu takip eden ve canlı yayın yapılan helikopterin motor kısmında arıza olunca pilot, Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.

Antalya'da bu yıl 4'üncü kez düzenlenen ve 10 Şubat'ta başlayan 'Tour Of Antalya 2022'nin bugün yapılan KemerAntalya etabı, saat 11.00'de başladı. Bisiklet konvoyunu takip eden ve yayın kuruluşlarına canlı görüntü veren, özel şirkete ait helikopterin motor kısmında, saat 15.30 sıralarında arıza oldu. Helikopter pilotu, yarış parkuru arasında yer alan Konyaaltı Sahili'nde iniş için kuleden acil izin istedi. Pilot, daha sonra helikopteri kumsala indirdi. Sahilde güneşlenenler ise şaşırdı. Bisiklet parkurunda görevli Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahile helikopterin indiğini görünce çevre güvenliği alıp, destek istedi. Helikopter çevresi de güvenlik şeridine alındı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-02-11 17:44:20



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