Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı "3 katlı binanın zemin katındaki dönerci alev alev yandı Tüplerin patlama ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemleri alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı "3 katlı binanın zemin katındaki dönerci alev alev yandı Tüplerin patlama ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemleri alındı

İHA

Antalya'da işyerinde yangın paniği, alevler binayı sardı duman gökyüzünü kapladı "3 katlı binanın zemin katındaki dönerci alev alev yandı Tüplerin patlama ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemleri alındı

Antalya'da bir dönerci işyerinde çıkan yangın büyük korku ve paniğe sebep oldu. İşyerindeki tüplerin patlama ihtimaline karşı polis çok geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler çevre binalara sıçramadan güçlükle kontrol altına alınabildi.
Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesinde bulunan bir dönerci işyerinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, işyerindeki ve bina kaplamasındaki plastikler sebebiyle biranda büyüdü ve binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşım yarım saat aralıksız devam eden ve adeta alev alev yanan işyeri kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İşyerindeki tüplerin patlama ihtimal sebebiyle polis yaklaşık 100 metre uzaktan güvenlik şeridi çekerken bölgeye kimse yaklaştırılmadı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın çevre binalara sıçramadan söndürülürken dönerci dükkanı ve asma katı kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisiklet turu takibinde helikopter arızalandı, sahile acil iniş yapıldı
YEREL HABERLER Bisiklet turu takibinde helikopter arızalandı, sahile ...
Bisiklet turu takibinde helikopter arızalandı, sahile acil iniş yapıldı
YEREL HABERLER Bisiklet turu takibinde helikopter arızalandı, sahile ...
Bisiklet turunu görüntüleyen helikopter arızalandı, dünyaca ünlü sahile iniş yapmak zorunda kaldı Sahile inmiş helikopteri gören yerli ve yabancı turistler, şaşkınlığını gizleyemedi, bol bol fotoğraf çekindi
YEREL HABERLER Bisiklet turunu görüntüleyen helikopter arızalandı, ...
Tour of Antalya'nın Kemer-Antalya etabını Dusan Rajovic kazandı
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın Kemer-Antalya etabını Dusan ...
Tour of Antalya'nın Kemer-Antalya etabını kazanan Rajovic: Bu yarışı çok seviyorum
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın Kemer-Antalya etabını kazanan ...
Tour of Antalya'nın Kemer-Antalya etabını Dusan Rajovic kazandı
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın Kemer-Antalya etabını Dusan ...
Kırcami için tarihi gün Başkan Böcek Büyükşehir Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı
YEREL HABERLER Kırcami için tarihi gün Başkan Böcek Büyükşehir ...
“Toros Kaplanı” lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı Pehlivanlar, merhum başpehlivan Elbeye’yi unutmadı
YEREL HABERLER “Toros Kaplanı” lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında ...
Baba ile oğluna çapayla saldırıp çevreye ateş açtı
YEREL HABERLER Baba ile oğluna çapayla saldırıp çevreye ateş açtı
Baba ile oğluna çapayla saldırıp çevreye ateş açtı
YEREL HABERLER Baba ile oğluna çapayla saldırıp çevreye ateş açtı
Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti
YEREL HABERLER Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta ...
Demir: "Yazılım temelli teknolojilerimizin, dayanıklı hale gelmesi hiç olmadığı kadar elzem bir hale geldi" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: "Teknolojideki hızlı gelişme aynı hızda ivmeli bir şekilde güvenlik alanındaki bir gelişmeyi de tetikliyor" "Yazılım temelli teknolojilerimizin, kritik altyapılarımızın, üretim tesislerimizin, bankacılık sistemlerimizin, sağlık sektörümüzün, enerji sistemlerimizin, savunma sanayimizin ve kamu kurumlarımızın büyük verisinin ihtimal tüm siber güvenlik saldırı ve tehditlere karşı dayanıklı hale gelmesi hiç olmadığı kadar elzem bir hale gelmiştir" "Yapay zeka ile ilgili de bir yapılanma olması gerektiğine inanıyorum, bu meselelere yazılımsal olarak yaklaşırken donanımsal anlamda da ülkemizde önemli adımlar atılması gerekiyor" "Bundan sonra olacak girişimlerde eğer donanım anlamında geri kalırsak belki de yazılım anlamında alacağımız tedbirlerin etkisiz kalma ihtimali çok büyük"
YEREL HABERLER Demir: "Yazılım temelli teknolojilerimizin, dayanıklı ...
Antalya’daki kar temizleme çalışmalarında 2 metrelik kar dağları oluştu
YEREL HABERLER Antalya’daki kar temizleme çalışmalarında 2 metrelik ...
Yaşlı ve öfkeli dede ortalığı birbirine kattı, sinirini kamyonet lastiğine ateş ederek çıkardı 93 yaşındaki Ömer dede, anlaşmazlık yaşadığı baba ve oğula ecel teri döktürdü Av tüfeğini alıp baba ve oğlu kovalayan dede, öfkesini onların kamyonetinden çıkardı, olayı soran polise de, katıldığı savaşları anlattı
YEREL HABERLER Yaşlı ve öfkeli dede ortalığı birbirine kattı, ...
Bakan Soylu 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz senin deneme tahtan mıyız?
YEREL HABERLER Bakan Soylu 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz ...
İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek (2)
YEREL HABERLER İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar ...
Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde cinsel istismara uğradım
YEREL HABERLER Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde ...
Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde cinsel istismara uğradım
YEREL HABERLER Kaçtığı iddia edilen Hayriye: Zorla tutulduğum evde ...
Muratpaşa’da Karadeniz rüzgarı: 1 ton hamsi dağıtılacak
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Karadeniz rüzgarı: 1 ton hamsi ...
Başkan Tütüncü, Alanya’da esnaf ziyaretinde
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Alanya’da esnaf ziyaretinde
Kemer Kuzdere’de içme suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER Kemer Kuzdere’de içme suyu hattı çalışması
Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı dağıtımı
YEREL HABERLER Antalyalı çiftçilere ceviz ve meyve ağacı fidanı ...
İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek
YEREL HABERLER İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar ...
Bakan Soylu: "Mala karşı işlenen suçların çözülme oranı yüzde 59’u geçti" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104,6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır" "Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin, insana saygı duyan 112’yi meşgul etmesin" "'Cep telefonunu denemek için 112’yi arayacağım.' Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız" "Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ihbar olması, gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil" "2021 yılında yabancı dilde gelen toplam çağrı sayısı 87 bin 726’dır, engelsiz 112 uygulamasında da 2021 yılında 3 bin 621 çağrı karşılanmıştır" "KADES'e basıldığı andan itibaren çağrı yönlendiricilerin değil karşılayıcılara durumun intikal edeceği çalışma yapıyoruz" "15 Temmuz 2016'dan sonra mala karşı işlenen suçlardaki o olayların çözülme oranı yüzde 33-34’tü, şu an yüzde 59’u geçti"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Mala karşı işlenen suçların çözülme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.