Antalya’da heyelan sonucu D-400 karayolunda hasar oluştu

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya D400 karayolu heyelan sonucu hasar oluştu. Trafik tek şeritten ilerliyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi D400 karayolunda heyelan sonucu hasar oluştu. Karayolunda büyük yarıklar meydana gelirken, yolun bir kısmı çöktü. Diğer kısmının ise yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Olayın ardından Karayollarına bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Hasar gören yolda trafiğin ise tek şeritten ilerlediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.