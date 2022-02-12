Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da bir şahıs, birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki genç kadını da darp etti.

Edinilen bilgiye ,göre olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546 Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Hayrettin Avağ(45) iddiaya göre, birlikte yaşadığı Behiye T.'nin(41) evine geldi. Durumdan haberdar olan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Y.(24) ile yeğeni Serdar T.(32), eve geldi ve Avağ ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada iki genç, Hayrettin Avağ'ı çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Behiye T’yi de darp eden iki genç olay yerinden uzaklaştı. Komşuların durumu 112 Çağrı Merkezi’n bildirmesiyle bölgeye sağlık ekipleri Avağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Behiye T, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki genç ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayın olduğu yere gelen Hayrettin Avağ'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Zaman zaman yaşana gerginlikten dolayı bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de geldi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Avağ'ın, cenazesi çevik kuvvet eşliğinde cenaze aracına koyuldu. Avağ’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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