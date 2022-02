Alıcı gibi davranıp, test sürüşü için bindiği aracı çaldı Çaldığı araç ile kaçan şahıs 3 araca çarpıp, izini kaybettirdi Olay anları güvenlik kamerasında

Antalya’nın Serik ilçesinde bir galericiye araç almak için gelen şahıs, test etmek için girdiği aracı çalarak kaçtı. Şahıs kaçtığı araç ile 3 araca çarpıktan sonra otomobili bırakıp kayıplara karıştı. Şahsın aracı çalma ve şahısların peşinden gitme anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle’de bulunan bir galericide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine gelen kimliği belirsiz kişi, alıcı gibi iş yerindeki çalışanlarla sohbet ettikten sonra önce otomatik vitesli otomobile gözüne kestirdi. Hırsız test sürüşünde otomatik aracı kullanamadığını belirterek bu sefer manuel bir araca bakmak istedi. Bunun üzerine şahsa iş yeri sahipleri manuel bir araç göstererek bunu test etmesini istedi. Bunun üzerine araca binen şahıs, tek başına aracı çalıştırarak, iş yeri çalışanın yanına binmesine fırsat vermedi ve otomobille birlikte gözlerden kayboldu. Galeri çalışanları yine bir başka araçla çalınan aracı takip etti. Hırsız takip edildiğini fark edince seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra çıkmaz bir sokakta aracı da bırakarak yaya olarak kaçtı.



"Yapabiliriz dedikten sonra her esnafın yapmış olduğu gibi anahtarı takdim ettik"

Durumu polis ekiplerine haber verdiklerini belirten galeri çalışanı Arif Çilenkan, yaşanılanları şöyle anlattı: “Bir müşterimiz geldi, aracımıza talip oldu. Modelini, kilometresini, boyasını ve fiyatını sordu. Sonra araca bindik beraber az ilerledik. Otomatik olduğunu öğrenince, 'ben bunu kullanamam, daha yüksek manuel bir araca bakayım ben' dedi. Sonra burada başka bir arabayı görüyor. 'Bu arabanın modelini ve en son kaça bırakırsınız' diye soruyor. Fiyatını ve modelini söyledikten sonra 'test sürüşü yapabilir miyiz' diye sordu. Yapabiliriz dedikten sonra her esnafın yapmış olduğu gibi anahtarı takdim ettik. Sonra işyeri çalışanının yanına geçmek isterken son sürat kaçıyor. Kaçtıktan sonra biz başka bir aracımıza bindik ve arkasından gittik. Tesadüfen merkeze gitmiş orada trafik sıkışıktı.”



"Şahısla araba almadan önce baya bir sohbet ettik"

Şahsın takip edildiğini anladığını belirten Çilenkan, “Bizi görünce panikledi ve seyir halinde ki araçlara çarpa çarpa ara sokağa girdi. Allah'tan çıkmaz sokakmış. Bu sefer arkasından koştum ben, o da aracı bıraktı ve yaya olarak kaçtı. Şahsı yakalayamadık ama çok şükür arabamızı teslim aldık. Sonra polisi aradık, geldi. Gerekli işlemleri yaptı, parmak izini aldı. Biz gittik emniyete ifade verdik. Şahısla araba almadan önce baya bir sohbet ettik. Piyasadan, hayat şartlarından normal insan gibi konuştuk yani. İmkanı yok gündüz vakti kimin aklına gelebilir. Her galericinin yaptığı gibi sadece bu müşteri için değil, diğer müşteriler içinde kontrol amaçlı anahtarı veririz çalıştırır. Sağına soluna bakar ama bu vatandaş direk fiyatını da onayladı. Test sürüşüne de çıkalım dedi. Yani bu müşteri yokluğunda sevinelim mi üzülelim mi biz de anlamadık" şeklinde konuştu.

