Yanan evi 21 günde yeniden inşa edilen 80 yaşındaki İbrahim Deniz'den, karantinada olan Bakan Kurum'a duygulandıran mesaj Büyük Manavgat yangınında evlerini kaybettiler Bakan Kurum'un talimatıyla ikinci baharlarını yaşıyorlar Bakan Kurum'un, evine kavuşturduğu yaşlı çift: "Geçmiş olsun, Allah benim canımı alsın ona versin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla yangından 21 gün sonra yeni evine kavuşan 80 yaşındaki İbrahim Deniz, korona virüse yakalanan Murat Kurum için “Murat Kurum’u Manavgat’ta herkes seviyor. Ona Allah güç kuvvet, sıhhat versin, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni duydum ve şok geçirdim. Benim oğlum canım o. Şuan canımı istesin, canımı vereyim onun için” dedi.

Karaöz Mahallesi'nde yangından zarar gören evlerinin sağlam kalan bir odasında yaşamaya başlayan 81 yaşındaki İbrahim Deniz ve 71 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in durumunu, bölgede incelemeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dikkatini çekmişti. Yaşlı çifti ziyaret eden Bakan Kurum, yeni ev yapılması talimatı verdi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Deniz, 17 günde tamamlanan eve yaşlı çift 21. günde taşındı. Yöresel mimariye uygun olarak yapılan ev, yatağa bağımlı yaşayan Ayşe Deniz'in durumu da düşünülerek projelendirildi. Yaşlı çift, yeni evlerinde mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürken, İbrahim Deniz, bir adımda ulaştığı bahçesinde zaman geçiriyor.

İbrahim Deniz, olay günü 2 kilometredeki yangının kısa sürede evlerinin etrafını sardığını kaydetti.

Havanın daha aydınlanmadığını eşiyle evin içinde olduklarını dile getiren Deniz, “Mahalle ayağa kalktı. Saniye bile demedi her yer ateş aldı. İçeri de eşim vardı felç. Onu çıkarmak istedim ama başaramadım. Hanım bana, “Sen kendini kurtar, ölürsem ben öleyim” dedi. Bende eşime sen ölürsen bende ölürüm dedim ve hayat arkadaşımın üzerine kapandım. Yabancı biri geldi o anda bizim hanımı ve beni kurtardı. Her yer yandı gitti, evimin bir odası kaldı yanmayan” dedi.



"Murat Kurum, sayesinde yeniden doğmuş gibiyim"

Yangından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un direk kendi evine geldiğini anlatan İbrahim Deniz, “İçeri girdi hanımı gördü. “Sizin evi yıkalım” dedi ama biz yıktırmayacağımızı söyledik oda yeni bir ev yapılmasını istedi Bakan Kurum oğlum. Kurum, kendi emir verdi ve yaptırdı. 17 günde ev yapıldı, 21. günde biz taşındık. Gece gündüz çalıştılar. Evimiz çok güzel. Murat Kurum oğlum sayesinde anamdan yeni doğmuş gibiyim. Allah razı olsun. Devletimize, Cumhurbaşkanımız sağ olsun” diye konuştu.



"Benim canımı alsın ona versin"

Korona virüsü atlatan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Deniz, “Murat Kurum da korona virüse yakalanmış yeni öğrendim, benim oğlum o. Geçmiş olsun. Allah benim acımı alsın ona versin. Bu kadar seviyorum. Öz oğlumu o kadar sevmem. Benim canımı alsın ona versin, Allah kurtarsın. Murat Kurum’u Manavgat’ta herkes seviyor. Ona Allah güç kuvvet, sıhhat versin, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni duydum ve şok geçirdim. Benim oğlum canım o. Şuan canımı istesin, canımı vereyim onun için” ifadelerine yer verdi.



"Evimden çok memnunum"

Murat Kurum’un evine yerleştikten sonra da geldiğini ve çayını içtiğini dile getiren Kurum, “Evimden çok memnunum, anamdan yeni doğmuş gibiyim Murat Kurum sayesinde” dedi.

Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da yeni evine çay içmeye beklediğini sözlerine ekledi.

71 yaşındaki Ayşe Deniz, ”Geçmiş olsun çocuk ve çocuğuyla çok yaşasın. Murat Kurum ve eşine çok selamlar. Yanımıza da gelsin” dedi.

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