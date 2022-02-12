Muratpaşa Belediyesinden yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, sahipsiz hayvanların bulundukları sokakta yaşamalarının sorumluluğunu üstlenen gönüllülerin ‘yerel hayvan koruma görevlisi’ olması için eğitim verdi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odası Antalya Şube iş birliğiyle ‘yerel hayvan koruma görevlisi’ olmak isteyen gönüller için eğitim düzenlendi. Eğitim, Muratpaşa Belediyesi kültür salonunda gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi veteriner hekimlerinden Ayşe Gencer, eğitime katılan gönüllülerin özellikle kedi ve köpek olmak üzere sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlandığını aktardı. Gencer, bununla birlikte, ilkyardım, hayvanlara kötü muamele gibi durumlar karşısında izlenecek yasal yol hakkında da bilgi verildiğini söyledi. Eğitimin sonunda sınav yapılacağını aktaran Gencer, başarılı olanlara 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde törenle kimliklerinin verileceğini söyledi.

"Bilinçlendirildik"

Belediyede gün boyu devam eden eğitim katılan Naz Wiessner, mahallesinde çok sayıda sokak hayvanının bulunduğunu söyledi. Wiessner, “Ama bilinçli bir şekilde bu hayvanlara bakılmıyor orak çözüm arayışı içinde bu eğitime katılmaya karar verdik. Sahipsiz sokak hayvanlarını bakımı, sadece belediyeyle olacak şey değil. Mahallelinin de katılması lazım. Mahallemizden üç arkadaş katıldık. Hem kanunları öğrendik hem evcil hayvanlarla ilgili şeyler öğrendik hem de sokak hayvanları ile ilgili bilinçlendirildik” diye konuştu.

"Olumlu bulduk"

Mahallesindeki sokak hayvanlarıyla gönüllü ilgilenen Gülsüm Alp ise “Sokaktaki canlıların barınma, yemek, beslenme gibi sorunlarının çözümünde daha aktif olmak için bu eğitime katıldım” dedi.

Sokak hayvanlarını korunması konusunda yasaları bilmenin ellerini güçlendireceğini belirten Alp, “Böylece sokak hayvanlarının korunmasını, beslenmesini, güvenlik içinde yaşamasını sağlamış oluruz. Belediyenin çalışmasını olumlu buluyorum. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

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