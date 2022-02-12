Çeyiz sandığına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Ofset' buldu



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, çeyiz sandığına saklanan 610 gram esrarı, narkotik köpeği 'Ofset' buldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden suç kayıtları olan B.B. ve M.Ç.'nin uyuşturucu bulundurduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Şüphelilerden birinin adresinde yapılan aramada narkotik köpeği Ofset, çeyiz sandığına tepki verdi. Sandığı açan ekipler, 2 paket halinde 610 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi. Aramada ayrıca ruhsatsız av tüfeği de bulundu. Şüpheliler B.B. ve M.Ç. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-02-12 12:32:01



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