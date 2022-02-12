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Konyaaltı, hayvancılıktaki uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek oldu Binlerce metre yükseklikteki hayvan yetiştiricilerin hizmet ayağına ulaştı

İHA

Konyaaltı Belediyesi'nin 2019 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ücretsiz aşılanmasına yönelik başlattığı proje, diğer belediyelere de örnek oldu. Hayvan yetiştiricilerinin aşı ücretlerini karşılayan Konyaaltı Belediyesi, aynı zamanda meraları tohumla zenginleştirirken, hayvanların iç dış parazit ilaçlanmasını da üstleniyor.

Konyaaltı, hayvancılıktaki uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek oldu Binlerce metre yükseklikteki hayvan yetiştiricilerin hizmet ayağına ulaştı

Konyaaltı Belediyesi’nin 2019 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ücretsiz aşılanmasına yönelik başlattığı proje, diğer belediyelere de örnek oldu. Hayvan yetiştiricilerinin aşı ücretlerini karşılayan Konyaaltı Belediyesi, aynı zamanda meraları tohumla zenginleştirirken, hayvanların iç dış parazit ilaçlanmasını da üstleniyor.
Konyaaltı Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa yönelik yaptığı destekler dikkat çekiyor. Göreve geldiği günden bu yana kırsal alanlara yaptığı hizmetlerle gündeme gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaylalardaki hayvan yetiştiricilerini sık sık ziyaret ettiğini dile getirdi. Yaptığı ziyaretlerden sonra hayvan üreticilerinin ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade eden Esen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ücretsiz uyguladığı programlı aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesinin ardından harekete geçti. Hayvan üreticilerine büyük bir yük olan aşı ücretlerinin Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanması için konu, belediyenin meclis gündemine taşındı. 2019 yılının Ağustos ayında mecliste alınan karar ile hayvanlara uygulanan programlı aşı ücretleri Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanmaya başlandı. Düzenlenen protokol kapsamında 2,5 yıldır ilçedeki hayvan yetiştiricilerinin aşı ücretlerini karşılamaya devam eden belediye, bu sürede 15 bin büyükbaş, 40 bin de küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 55 bin hayvanın aşı ücretini ödedi.

"Üreticiye otomatik yemlik"
Mera Islah Projesi kapsamında zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi için iki adet mobil parazit banyoluğu satın aldıklarını aktaran Başkan Esen, ilçedeki bütün hayvanların ilaçlanmasını sağladıklarını söyledi. Yaylalarda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için üç ayrı bölgeye su deposu ve suluk yaptıklarını belirten Esen, yem kaybının azaltmak ve daha iyi beslenme sağlaması amacıyla 50 adet otomatik yemliği üreticiye dağıttıklarını dile getirdi. Hayvanlar için meralarda gölgelikler yaptıklarını vurgulayan Esen, yazın kavurucu sıcağında bu gölgeliklerin çok önemli olduğunu söyledi.

"Meralara tohum"
Mera alanlarında tohum ekerek yaz aylarında hayvanların zengin alanlarda beslenmesini sağladıklarını dile getiren Başkan Esen, “Otlak alanlarının azlığı, mera alanlarının tahribatı et ve süt üretimini ciddi anlamda düşürüyor. Besi anlamında özellikle ihtiyacımız olan otlak yeri, mera alanı gibi yerlerin kesinlikle yetiştiricinin lehine hazırlanarak sunulması gerekiyor. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yaz döneminde zengin ot türlerine sahip mera alanları için tohumlama çalışmaları yapıyoruz. Mera alanlarımıza yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı otu tohumu atıyoruz. Gübreyle de tohumları zenginleştiriyoruz” dedi.

"Örnek uygulama"
“Yaptığımız uygulama başka yerel yönetimlere de ilham oldu” diye konuşan Esen, “Bizim öncülüğümüzde başlayan uygulamayı, şimdi başka belediyelerin de yapacağını görmek bizi çok mutlu etti. Önemli olan üreticimizin derdine derman olmaktı, bunu başardığımızı görüyorum” dedi.

"Destekler devam edecek"
Başkan Esen, Konyaaltı denilince akla deniz, sahil geldiğini belirterek, “Ama bir de yaylalarımız var. Hayvancılık ve tarım, yaylalarda etkin devam ediyor. Konyaaltı’nda yaklaşık 22 bin küçükbaş hayvan varlığı söz konusu. Bunların bazı ihtiyaçları köylüler tarafından zorlukla gerçekleştiriliyor. İhtiyaçların bir kısmının belediyemiz tarafından karşılanması köylülere önemli bir destek sağlıyor. Üretimin ülkemizi kalkındıracağını biliyoruz. Bu anlayışla üreticilerimizi her koşulda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Üretici de memnun"
Konyaaltı Belediyesi’nin hayvancılık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. 22 yıldır ilçede hayvancılık yapan Osman Karabulut, belediyenin hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti. Karabulut, “Başkan sayesinde aşılarımızı ücretsiz yaptırıyoruz. 2,5 yıldır bizi hiç yalnız bırakmadı. Yaylalarımıza tohum ve gübre attı. Ne zaman istesek gelip hayvanlarımızı ilaçlıyorlar” dedi.
Dudu Karabulut ise önceleri kendilerinin yaptığı parazit ilaçlamasını artık belediyenin yaptığını aktardı. İlaçlamanın yanı sıra belediyeden ücretsiz yemlik aldıklarını dile getiren Dudu Karabulut, “Yaylalarımıza yaptıkları ekimler sonrası hayvanlarımızı daha rahat otlatıyoruz” diye konuştu.
Ümmühan Öztürk ise “2019 yılından beri bize aşı desteği veriyorlar. Parazitler için de istediğimiz zaman gelip ilaçlama yapıyorlar. Akıllı yemlik de verdiler, belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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