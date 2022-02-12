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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

İHA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Akif Caddesi'nden Remzi Güven Caddesi istikametine seyir halindeki Hasan Akal’ın kullandığı 07 LKZ 32 plakalı motosiklet, Şükrü O'nun kullandığı 07 DR 102 plakalı otomobille çarpıştı. Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Akal’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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