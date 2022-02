CW Enerji’den sürdürülebilir geleceğe bir adım daha Konya’da bir fabrikanın çatısına 1003 kWp gücünde GES kurulumu tamamlandı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, tekstilden gıdaya, otomotivden sağlığa kadar hemen her sektörde fabrika çatılarına anahtar teslim güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor. Firma, Konya’da otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1003 kWp gücünde GES kurulumunu tamamladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, tekstilden gıdaya, otomotivden sağlık alanına kadar her sektörde fabrika çatılarına anahtar teslim güneş enerji santrali kurduklarını söyledi.



"2 bin 256 adet panel kullanıldı"

Yılmaz, son teknoloji imkanları ile ürünler geliştirdiklerini belirterek, “Güneş enerji santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, montaj ve devreye alma hizmetlerinin tamamını kendi bünyemizde yapıyoruz. Tüm bu alanlarda uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. Proje planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım ve onarım konularında da firmalara yardımcı oluyoruz” dedi.

Yılmaz, bu zamana kadar Türkiye’nin birçok il ve ilçesindeki fabrika çatılarında CW Enerji imzasının olduğuna dikkat çekerek, Konya’da otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına da GES kurduklarını kaydetti. 1003 kWp gücünde güneş enerji santralinin devreye alındığını ifade eden Yılmaz, bu projede 445 Wp gücünde 2 bin 256 adet panel kullanıldığını söyledi.

"Sektörde fark oluşturan bir firmayız"

İnsanoğlunun yaşamını her alanda daha sürdürülebilir kılabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yılmaz, “Yeni teknolojiler sunan, tüm ürün ve hizmetlerinde önceliği müşteri odaklılık ile yüksek kalite olan ve sektörde fark oluşturan bir firmayız. Yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamak için öncülük ederek, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp insanoğlunun geleceğini yeni teknolojiler ile destekleyerek, dünya ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, CW Enerji ailesi olarak hızla büyümeye ve fark oluşturmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

