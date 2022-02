Tour of Antalya'nın Aspendos-Termessos etabında kazanan Jacob Hidsgaul Madsen oldu

Sezer AFŞAR / ANTALYA, (DHA) Uluslararası Bisiklet Birliği´nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Tour Of Antalya 2022´nin 3'üncü etabı olan 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabını Uno-X takımından Jacob Hidsgaul Madsen 2.43.34'lük derecesi ile kazandı.

Tour Of Antalya 2022'nin Aspendos-Termessos etabı, saat 12.45'te Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan başladı. Herkesin birbirini kontrol ettiği bu etapta ilk 20 kilometre tek grup halinde geçildi. Başlarda sporcuların temposu saatte 35-42 kilometre arasında cereyan etti. 26'ncı kilometrede Giotti Victoria Savini Due takımından Gergely Szarka ile, Spor Toto takımından Edgar Nieto Nohales atak yapıp ön grubu oluşturdu ve pelotonla farkı önce 1 dakika 10 saniyeye sonra 1 dakika 50 saniyeye, daha sonra da 2 dakika 25 saniyeye kadar çıkardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI KAPISINI NOHALES GEÇTİ

Etabın 53'üncü kilometresindeki İklim Değişikliği Farkındalığı Prim Kapısı'nı Spor Toto takımından Edgar Nieto Nohales 1'inci geçti. Giotti Victoria Savini Due takımından Gergely Szarka 2'nciliği elde ederken, 3'üncü sırada Win Sungod'dan Jakub Scott yer aldı.

TIRMANIŞ PRİMİNİ NOHALES ALDI

72.7'nci kilometredeki Tırmanış Prim Kapısı, öndeki ikiliden biri olan Spor-Toto'dan Edgar Nieto Nohales'in 1'inciliği ile geçilirken Gergely Szarka 2'nciliği elde etti. Bu arada öndeki kaçış grubundan Szarka düştü ve Saris Rouvy Sauerland takımından Jan Knolle Nohales'in peşine takıldı. Yeni zaman farkı 40 saniye olarak verildi.

SPRİNT PRİMİ KNOLLE ALDI

Etabın 88.3'üncü kilometresinde Sprint Prim Kapısı geçildi. Kaçış grubuna sonradan katılan Saris Rouvy Sauerland takımından Jan Knolle çizgiyi 1'inci geçti. Edgar Nieto Nohales ise 2'nciliği aldı. Pelotonla yeni zaman farkı yine 1 dakika 10 saniyeye çıktı.

PELOTON'DAN KAÇAN 3 SPORCU ÖNDEKİ İKİLİYE DAHİL OLDU

Finişe 14 kilometre kala pelotondan kaçan Bingoal Pauwels Sauces'tan Ludovic Robeet, Win Sungod takımından Matthew Gibson ve Jakub Scott kaçış grubunu yakalayıp 5 bisikletçi birlikte tempo yapmaya başladılar. Finişe 9 kilometre kala, tam tırmanmanın başladığı anda Peloton'un hızı saatte 27 kilometreye ulaştı.

FİNİŞE 20 BİSİKLETÇİ GİRDİ

Tırmanma etabının son metrelerine kadar grup çok kalabalıktı. 2 kilometre kala gruplar yavaş yavaş parçalandı. Son 500 metrede ataklar peşi sıra geldi. Uno-X takımından Jacob Hindsgaul Madsen yaptığı atakla etabı kazandı ve aynı zamanda son tırmanış priminin de sahibi oldu.

3 gündür devam eden Tour of Antalya, yarın koşulacak 162.1 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erecek ve 2022'nin şampiyonu da belirlenmiş olacak.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Sezer AFŞAR

2022-02-12 16:14:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.