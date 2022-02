Alanya Turistik İşletmeciler Derneği(ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Gazipaşa Alanya Havalimanı’nın avantajlarını ön plana çıkardık. Şehrimizin, turizm sektörüne sağladığı kolaylıkları ve potansiyelini ortaya koyduk” dedi.



İstanbul’da dört gün süren dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan, Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) tamamlandı. Hem yurtiçi hem de farklı ülkelerin temsilcileriyle, acente ve tur operatörleriyle önemli temaslarda bulunduklarını söyleyen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ALTİD Başkanı Sili, “Fuarın protokol günü olan ilk gününde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile görüşmelerde ve ziyaretlerde bulunduk. Uçak firmaları, acenteler ve tur operatörleriyle temaslar kurduk. Her zaman olduğu gibi Gazipaşa Alanya Havalimanı’nın (GZP) avantajlarını ön plana çıkardık. Şehrimizin turizm sektörüne sağladığı kolaylıklarını yetkililerle

paylaştık” dedi.

"İç pazar ihtiyacı"

Fuarın son iki gününün halka açıldığını ve Alanya standına, İstanbulluların ve farklı milletlerden insanların büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Sili, “İç pazarın önemini her zaman dile getiriyoruz. İç pazarın potansiyeli malum, bizim gibi turizm yapan

ülkelerin belirli bir oranda, en azından yüzde 20 oranında bir altyapısı olmak durumunda. İç pazar, turizm sektörünün zor günlerinde ayakta kalmamızı sağlayan en önemli pazarımız ” diye konuştu.

"Tanıtım çalışmaları devam edecek"

Alanya’nın hem konaklama hem de yerleşik yaşam konusunda yıllar içinde ortaya çıkan kapasitesiyle ülke ve dünya çapında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Sili, bu potansiyelin sürdürülebilir olmasını sağlamak için yıl boyunca Alanya tanıtım çalışmalarına her alanda devam edeceklerini dile getirdi.

