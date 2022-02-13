Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı Evler yöresel mimariye uygun iki ve tek katlı olarak yapılıyor Evi tamamlanan ve anahtarını almayı bekleyen Zeynep Arslan: "Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı Evler yöresel mimariye uygun iki ve tek katlı olarak yapılıyor Evi tamamlanan ve anahtarını almayı bekleyen Zeynep Arslan: "Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı"

İHA

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı Evler yöresel mimariye uygun iki ve tek katlı olarak yapılıyor Evi tamamlanan ve anahtarını almayı bekleyen Zeynep Arslan: "Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı"

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen orman yangınında yanan evlerin yerine yenileri yükselmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun, hak sahibinin istediği şekilde inşasına devam edilen evlerine kavuşmak için ilçe halkı gün sayıyor.
Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı. İlçenin dış kısmında geniş bir alana yayılan yangınlar 10. günde söndürüldü. 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo yangında zarar gördü. Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirtmesine rağmen bazı evlerin hedeflenen süreden önce yapıldığı görüldü.
Yangının en çok etkilediği Demirciler Mahallesi’nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor. Yaklaşık 94 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı son süratle devam ediyor. Bazı evler tek, bazı evler iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapılıyor. Hak sahipleri ise her gün yanan evlerinin yerinde yükselen yeni inşaat çalışmalarını takip ediyor.

"Evimiz yapılmaya başlandı, yüzümüz güldü"
Evinin anahtarını alacağı günü bekleyen Zeynep Arslan, yangın anlarını üzüntüyle anlattı. Yangına gece yarısı yakalandıklarını dile getiren Arslan, “28 Temmuz gecesiydi, yangın biranda geldi. Hayvanlarımızı ahırdan güçlükle çıkardık. Evimizden geriye hiçbir şey kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. Yangından sonra her gün evimizin olduğu yere geldik. Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı. Devletimiz de, milletimiz de sağ olsun” dedi.

"Evimize taşınmayı bekliyoruz"
Devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu ifade eden Arslan, “Evim hızlı bir şekilde 3+1 olarak yapıldı. İnşaat süresince de her gün buraya gelmeye devam ettik. Yakın bir yerde oturuyoruz. Çok güzel oldu. Evimizin tamamlandığını söylediler. Sadece evimize taşınmayı bekliyoruz. Bu bölgede ilk benim evim yapıldı. Diğer evler de hızla yapılıyor. Kendimiz de yapsak bu evi yapmak bir yıl sürerdi. 5 ayda bitti, teslim edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

"Tek kıyafetimizle kurtulduk"
Evinin kaba inşaatı tamamlaman Erdem Aydın, yangına gece yarısı yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla mahalleyi boşalttıklarını söyledi. Sabaha karşı alevlerin mahalleyi yakıp geçtiğini anlatan Aydın, “Sabah geldik, her şey kül olmuş gitmiş. Üzerimizde tek kıyafetlerimiz vardı, bir de hayvanlarımızı kurtarabildik” dedi.

"Devletimizden Allah razı olsun"
Bir gün sonra hasar tespit çalışmalarının başladığını dile getiren Aydın, “İnşaatın başladığı günden beri her gün evimin yanına geliyorum. Güzel bir ev yapılıyor. Memnunuz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmedi, hepsini yaptı. Sorunumuz olduğu zaman geliyor, çözüyor. Devletimizden de Allah razı olsun, elimizden tuttu” diye konuştu.

"Yapılan evler çok güzel"
Yeni evinin Ramazan Bayramı’na teslim edileceğini öğrendiğini dile getiren Erdem Aydın, “Mahallede birçok inşaat var, çoğu da bitmek üzere. Keşke evimiz yanmasaydı ama yukarıda Allah var bu yapılan ev eskisine göre daha iyi. Son sistem ev yapılıyor. Her türlü sorunumuzu çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: Bütün takım motosiklet gibi çalıştı
YEREL HABERLER Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: ...
Alanya’da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti
YEREL HABERLER Alanya’da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın ...
Antalya’da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu Dünyaca ünlü sahile koşan vatandaşlar denize girip, kumsalda dinlemenin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Antalya’da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar ...
Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi
YEREL HABERLER Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan ...
Alanya,EMITT Turizm Fuarında tanıtıldı
YEREL HABERLER Alanya,EMITT Turizm Fuarında tanıtıldı
Tour of Antalya'nın Aspendos-Termessos etabında kazanan Jacob Hidsgaul Madsen oldu
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın Aspendos-Termessos etabında ...
CW Enerji’den sürdürülebilir geleceğe bir adım daha Konya’da bir fabrikanın çatısına 1003 kWp gücünde GES kurulumu tamamlandı
YEREL HABERLER CW Enerji’den sürdürülebilir geleceğe bir adım ...
Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği
YEREL HABERLER Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yaralı ...
Camlarını kırdıkları araçlardan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Kiralık araçla geldikleri bölgelerde otomobillerin camlarını kırıp, hırsızlık yaptılar Çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yapan, bazı ürünleri internet üzerinden sattılar
YEREL HABERLER Camlarını kırdıkları araçlardan hırsızlık yapan 2 ...
Antalya’da gözü yaşlı anne 41 gündür haber alamadığı oğlunu 50 bin TL ödül ile arıyor 3 Ocak tarihinde işe gidiyorum diyerek ayrılan gençten bir daha haber alınamadı 41 gündür haber alınamayan genç için üzerinde 50 bin TL ödül bulunan ilanları annesi şehrin her noktasına astı Oğlunu görenlere seslenen gözü yaşlı anne: “Kaç gündür çıldırmak üzereyim” “Gören duyan olursa lütfen haber versin”
YEREL HABERLER Antalya’da gözü yaşlı anne 41 gündür haber alamadığı ...
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu serasına baskın
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan uyuşturucu serasına baskın
Konyaaltı, hayvancılıktaki uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek oldu Binlerce metre yükseklikteki hayvan yetiştiricilerin hizmet ayağına ulaştı
YEREL HABERLER Konyaaltı, hayvancılıktaki uygulamalarıyla Türkiye’ye ...
Antalya'da yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak istedi, canından oldu 77 yaşındaki kadın motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu ...
(ÖZEL) Boksör Seren Ay, Türk spor tarihinde ilki başarmak istiyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Boksör Seren Ay, Türk spor tarihinde ilki ...
Çeyiz sandığına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Ofset' buldu
YEREL HABERLER Çeyiz sandığına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği ...
Muratpaşa Belediyesinden yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinden yerel hayvan koruma ...
Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü
YEREL HABERLER Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine ...
Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu ...
Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi
Yanan evi 21 günde yeniden inşa edilen 80 yaşındaki İbrahim Deniz'den, karantinada olan Bakan Kurum'a duygulandıran mesaj Büyük Manavgat yangınında evlerini kaybettiler Bakan Kurum'un talimatıyla ikinci baharlarını yaşıyorlar Bakan Kurum'un, evine kavuşturduğu yaşlı çift: "Geçmiş olsun, Allah benim canımı alsın ona versin"
YEREL HABERLER Yanan evi 21 günde yeniden inşa edilen 80 yaşındaki ...
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 610 gram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 ...
Alıcı gibi davranıp, test sürüşü için bindiği aracı çaldı Çaldığı araç ile kaçan şahıs 3 araca çarpıp, izini kaybettirdi Olay anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Alıcı gibi davranıp, test sürüşü için bindiği aracı ...
Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.