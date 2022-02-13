Hobisi işi oldu, şimdi hedefi yurt dışına satış yapmak Kök ceviz ve ıhlamur ağacından üretilen kuksa bardaklar, dayanıklı ve kırılmaz özelliğiyle kampçıların tercihi oluyor Ahmet Şener: "Sevgililer Günü'ne özel çift bardak paketini 300 TL’ye satışını yapacağız"

Antalya'nın Aksu ilçesinde pandemi döneminde hobi olarak başladığı ahşap oymacılığı ile yaptığı kuksa bardakların sipariş üzerine üretimine başlayan Ahmet Şener, ürünlerini ülke sınırları dışına taşımayı hedefliyor.

Ahmet Şener, 2015 yılında arkadaşlarıyla gittiği kampta tesadüfen karşılaştığı ana vatanı İskandinav ülkesi olan kuksa bardağını pandemi döneminde evinin bahçesinde hobi amaçlı yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı kuksa bardakları 1 buçuk yıl önce kurduğu atölyede üretmeye başlayan Şener, iç piyasanın yanında yakında yurt dışı satışlarına da başlayacağını söyledi. Müşterilerinin isteği üzerine ürünler yaptığını ifade eden Ahmet Şener, “Sipariş üzerine kuksa bardak yapıyorum. Yakın arkadaşlarımdan talepler alıyorum. İstedikleri ölçü ve şekilde kuksa bardak yapıyorum. Tamamen doğal ürünlerden ve kimyasal hiçbir ürün kullanılmadan üretiyorum. Doğallığı tercih edenler talep ediyor. Çay, kahve ve çorba içiliyor. Özellikle dayanıklı ve kırılmaz olduğundan kampçılar tercih ediyor” dedi.



“Hobim işim oldu”

İnternetten videolar izleyerek işe başladığını belirten Şener, “Evimin bahçesinde başladım, 1 buçuk yıldır atölyemde hizmet veriyorum. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Doğru ekipmanları, doğru malzemeleri kullanarak çalışıyorum. Daha önce birçok işte çalıştım. Çiftçilikte yapıyorum. Yurt dışına seramik yapan arkadaşımla birlikte bu çalışmayı ülke sınırlarına taşımayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Sevgililer Günü paketi 300 TL”

Kök ceviz ve ıhlamur ağacından üretim yaptığını söyleyen Şener, “Müşterilerimiz hangi ağaçtan istiyorsa onu yapıyorum. En sağlam kök ceviz ağacı. Dayanıklı. İskandinav modelini en çok kampçı arkadaşlarımız tercih ediyor. Şimdiye kadar 300’ün üzerinde bardak yaptım. Yılbaşı paketlerimiz vardı, 400 TL’ye satmıştım. Sevgililer Günü'ne özel çift bardak paketini 300 TL’ye satışını yapacağız. Perakende olarak ıhlamur ağacı 150 TL, kök ceviz ağacından yapılan bardağımız 180 TL olarak satış yapmaktayız” dedi.

Günde 7 bardak yapabildiğini söyleyen Şener, “işsizlik diye bir şey yok. İşi kendiniz üretebilirsiniz. Kendinize güven çok önemli. Biri bana 1 buçuk yıl önce atölyen olacak, kuksa bardak üretip satacaksın demedi. Ben bunu yapacağım, başaracağım dedim. Pandemi bize bir vesile oldu, o sayede ekmek teknemizi oluşturduk. İlk başladığımda bir bardağı 3 günde yapıyordum. Şimdi kahve içmek için bir saat sonra bardağım hazır. Günde 7 tane bardak yapabiliyorum” ifadelerini kullandı.

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