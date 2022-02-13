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1,5 litre benzinle 3 gün boyunca ısıtan soba yaptı İşyerini ısıtmak için geliştirdiği soba ile ısınma giderini minimuma indirdi Özgür Çiftçi: "Günde 8 saat çalıştırıldığında üç gün boyunca ısınıyoruz"

İHA

1,5 litre benzinle 3 gün boyunca ısıtan soba yaptı İşyerini ısıtmak için geliştirdiği soba ile ısınma giderini minimuma indirdi Özgür Çiftçi: "Günde 8 saat çalıştırıldığında üç gün boyunca ısınıyoruz"

Antalya’nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan Özgür Çiftçi, geliştirdiği soba düzeneği ile 1,5 litre benzinle 3 gün boyunca iş yerini ısıtıyor.
Alanya’da 16 yıldır esnaflık yapan Özgür Çiftçi, artan elektrik faturalarının ardından tasarruf etme amacıyla bir soba geliştirdi. Çiftçi, geliştirdiği soba ile iş yerini 1,5 litre benzin ve 8 voltluk akvaryum hava motoruyla ısıtarak artan elektrik faturasını minimuma indirmeyi hedefliyor.
Sobanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sistemi daha da geliştireceğini ifade eden Çiftçi, “Vakit bulduğumda veya ihtiyaç duyduğum anlarda değişik projelerle uğraşıyorum. Gelen elektrik faturalarına karşı ‘Ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Aklıma bu fikir geldi. İlk başta sadece deneme amaçlı başladığım bir projeydi ama daha da geliştirilebilir. Farklı üniteler ilave ederek tabii elektrikten de tasarruf ederek bir şey yapılabilir. Ama şimdilik başlangıç aşamasında” dedi.

“Günde 8 saat çalıştırıldığında üç gün boyunca ısınıyoruz”
Sistem çalıştırıldığında iş yerinin ısısını 2 derece arttırdığını belirten Çiftçi, “1,5 litre benzinin içerisine 8 voltluk iki tane akvaryumda kullanılan hava motoruyla hava veriyoruz. Benzinin içerisindeki gazı tekrar suyun içine verip orada ayrıştırıyoruz. Gazı, ısı derecesini ayarlayarak sobanın içerisine veriyoruz. Bu şekilde bir ısıtma sistemi elde ettik. Saatte 8 volt elektrik harcıyor. Akvaryum motorlarının çok elektrik harcamadığını çoğu kişi bilir zaten. Benzin ise şu anki ölçümlerime göre gece dâhil olmamak üzere günde ortalama 8 saat çalıştırdığımızda 3 gün kadar gidiyor. Çalıştığı zaman dükkanımızın ısısını 2 derece bile fark ettiriyor. Bir ev ortamına böyle bir şey kurulduğunda farklı bir ısı kaynağına ihtiyaç olmayabilir” diye konuştu.

“Alanya şartlarında 2 litre benzin ile 4 gün boyunca oda sıcaklığı sağlanabilir”
Soğuk bölgeler için tüketimin artabileceğine değinen Çiftçi, “Bu, iki veya üç parça ile geliştirilebilir. Elektrik tüketimi bir panelle sıfıra düşürülebilir. Önemli olan sadece panelle gazı depolamak. Onu depoladıktan sonra gerekli olan sadece kullandığımız benzin olacak. 2 litre benzinle 4 gün boyunca bir oda sıcaklığı sağlanabilir. Bu değerlendirmeyi Alanya hava şartları için yapıyorum. Soğuk yerler için tabii ki tüketim artabilir. Mekanikmekatronik üzerine bir eğitim aldım. Bunun gibi elimdeki malzemeleri değerlendirmek için birçok projem vardır. Çayımızı üzerine koyduğumuzda en azından soğumadan çayımızı içebiliyoruz. İnsanlara faydalı olabilsin istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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