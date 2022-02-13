Kepez’den anne adaylarına ‘Gebe Okulu’

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi anne adaylarının gebelik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmesi için ‘Gebe Okulu’nu faaliyete geçiriyor.

Kepez Belediyesi, bebek bekleyen aileleri yalnız bırakmıyor. Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi, anne adaylarını Gebe Okuluna bekliyor. Gebe Okuluna katılacak anne adaylarına, uzman ekip tarafından gebelik döneminde beslenme, gebeliğin psikolojik süreçleri, gebelikte diş sağlığı, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütünün faydaları ve yeni doğan bebek bakımı gibi pek çok konuda eğitimler verilecek. Gebe Okulu sayesinde gebelik süresince bebek bekleyen ailelerin mutluluğunu paylaşan, konuyla ilgili endişelerini azaltan ve sorularına yanıt bulan bir çalışma yürütülecek.



“Bebek bakım becerileri”

Gebe Okulunda verilecek eğitimler ile eşlerin anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak ve eşlerin arasında güçlü ilişkiler ve verimli bir iş birliği oluşturmak amaçlanıyor. Belediye Sağlık Merkezi, uzman kadrosuyla anne adayının doğum eylemiyle baş etme sürecinde olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar verme konusunda anne adayının güçlü hissetmesini sağlamak, anneye bebek bakımına yönelik beceriler kazandırmayı hedefliyor. Gebe Okulu’nda ayrıca gebelikte tehlike belirtileri ve doğum sonrası gebelikten korunma konularının da eğitimleri verilecek.



“Uzman bir ekip görev yapacak”

Gebe Okulu’nda Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fizyoterapist, Diş Hekimi, Psikolog ve Diyetisyenden oluşan uzman bir ekip görev yapacak. Gebe Okulu ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’ni telefondan arayıp gerekli bilgilere ulaşabilecek.

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