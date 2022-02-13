Kumluca'da su kesintisi

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ASAT Genel Müdürlüğü'nün içme suyu ana ishale hattında yapacağı onarım çalışması nedeniyle Kumluca ilçesinde 15 Şubat Salı günü su kesintisi yaşanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesi içme suyu ana ishale hattındaki çelik borularda bakım onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 15 Şubat Salı günü 07.00 24.00 saatleri arasında Kumluca ilçe genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmanın erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verileceği bildirildi.

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