Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 20'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fredy’nin sol ayağıyla yerden şutu, az farkla auta gitti.

7. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Luiz Adriano’nun kafa vuruşu kaleci Viviano’da kaldı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doğukan Sinik, ceza sahası dışında topu Fernando ile buluşturdu. Topu önüne alan Fernando güzel bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 10

19. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Emre Mor’un şutunda, kaleci topu iki hamlede kurtardı.

30. dakikada sol kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışına iyi yükselen Kudriashov’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 20

33. dakikada Hakan Özmert’in defansın arkasına attığı güzel topa hareketlenen Ndao, kalecinin üstünden topu kafayla aşırtmak istedi, meşin yuvarlar az farkla üsten auta gitti.

41. dakikada ceza Ndoa’nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Fredy’nin sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutu kaleciden sekip Ndoa’nın önünde kaldı. Ndao’nun şutunda ise top auta gitti.



Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Antalyaspor: Sousa xx, Bünyamin Balcı xx, Floranus xx, Naldo xx, Kudriashov xxx, Hakan Özmert xx, Fernando xxx, Ndao xx, Doğukan Sinik xxx, Fredy xx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Mehmet Ataberk, Nuri Şahin, Haji Wright, Mehmedi, Poli, Ghacha, Mustafa, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş, Doğukan Nelik

Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun x, Luckassen xx, Zukanovic x, Caner Erkin xx, Bistrovic xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Toure xx, Karamoh xx, Borini xx

Yedekler: Utku, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Münir, Serhat, Balkovec, Alparslan, Burak, Yannis Salibur, Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Fernando (dk. 17), Kudriashov (dk. 30) (Antalyaspor)

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