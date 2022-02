Tour of Antalya 2022'nin şampiyonu Jacob Hindsgaul oldu

Aslı DURANBurak YALMAN / ANTALYA, (DHA) Tour of Antalya 2022'nin son etabında Genel Ferdi Klasman liderliğini koruyan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul, 2022 yılının şampiyonu oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen son etap alanında farklı klasmanlarda dereceye giren sporcular ödüllerin sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Değerli sporcular başta olmak üzere tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Çok anlamlı ve başarılı bir organizasyon vesilesiyle de emeği geçen tüm paydaşlara tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. İklim değişikliği ve farkındalığı önemli çalışma. Biz de az önce yaklaşık 2,5 kilometrelik etapta bu amaçla sürüş gerçekleştirdik" dedi.

HINDSGAUL: SERT YOKUŞLAR ZORDU AMA BAŞARABİLDİM

2022 şampiyonu olan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul, "İnanması bile zor. Benim için ilk oldu ama umarım son olmaz. Yarış sert bir başlangıçla start aldı. Kaçışa girmek için birçok takım çalıştı. Takımım rakiplerimizi çok iyi kontrol etti. Üç kişi ile birlikte büyük iş çıkardık. Son bölümde ön tarafa yakın kalmayı sağlamak lazımdı, onu da yaptık. Arkadaşlarım beni önde tutmak için çok çalıştılar. Zamana karşı yarışlar Danimarka'da çok önemlidir. İyi bir yeteneğim var, hem yokuşta hem zamana karşıda iyiyim. Çok sert yokuşlar benim için zor olabilir ama onu da başarabilirim. Öyle mutluyum ki" diye konuştu.

DÖRT KATEGORİDE MAYO SAHİPLERİNİ BULDU

Tour of Antalya'nın 2022 şampiyonu olan Uno-x takımının sporcusu Jacob Hidsgaul'a Magenta formasını ve ödülünü Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. İklim Değişikliği Farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımının sporcusu Jacob Scott'a Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktim etti. Dağların Kralı Mayosunu kazanan Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek'e turuncu mayoyu ve ödülünü Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte verdi.

En İyi Sprinter sporcusu olan sarı mayoyu Alpecin-Fenix takımından Jakub Marek Mareczko'ya Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti. Bu arada etap sonunda kürsüye çıkan Jakup Marek Mareczko, Arvid De Klein ve Matteo Malucelli'ye ödülünü Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile birlikte verdi.

Tour of Antalya'nın en başarılı takım olan ve birincilik kürsüsüne çıkan Terengganu Polygon takımına ödülünü Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Aslı DURANBurak YALMAN

2022-02-13 18:02:48



