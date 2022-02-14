Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek, 8 maçlık 3 puan hasretine son verdi.

Ligde aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına kadar ilerleyen FT Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşısına 3 puan parolasıyla çıktı. 8 haftadır 3 puana hasret kalan kırmızıbeyazlılar, rakibini Fernando, Kudriashov ve Mehmedi’nin golleriyle 30 mağlup etti. Bu skorla 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor, düşme hattından da kurtuldu. 28 puanla 15. sıraya yükselen kırmızıbeyazlılarda yeni transferlerin performansı da göz doldurdu. Bu transferlerden Fernando Martins 1 gol 1 asist, Mehmedi ise 1 golle mücadeleyi tamamladı.

Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor'u 21 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 8 karşılaşmada kırmızıbeyazlılar 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor'a 10, Galatasaray'a 20, Göztepe'ye 40, Çaykur Rizespor'a 21 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 11, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile de 00 berabere kaldı.

Güney ekibi ara vermeden 18 Şubat Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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