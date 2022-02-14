Şiddet görüp, çocuklarıyla sokağa atılan Kırgız kadının yardım çığlığı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y.´den şiddet görüp evden kovulan Kırgızistan vatandaşı Aıunura Ryskeldiva (29), 3 çocuğuyla birlikte bir arkadaşının yanına sığındı. Çocukları Türk vatandaşı olan, kendisi kaçak durumdaki Ryskeldiva, Türkiye'de kalıp, yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

Kırgızistan'da yaşayan Aıunura Ryskeldiva, 2013 yılında çocuk bakıcılığı yapmak için Antalya'ya geldi. Ryskeldiva, bir ailenin yanında çocuklarına baktığı sırada S.Y. ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikiliden Ryskeldiva, babasının vefatı üzerine Kırgızistan'a gitti. Tekrar Antalya'ya dönen Ryskeldiva, S.Y. ile evlenme kararı aldı. Ryskeldiva, S.Y.'nin dini nikah teklifini kabul etti. Ryskeldiva, bu birliktelikten E.Y. (5), E.Y. (4) ve N.Y. (2,5) adında 3 kız çocuğu dünyaya getirdi.

İddiaya göre, en küçük çocukları doğduktan sonra S.Y., Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. S.Y., tepki gösteren Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken, S.Y., bir süre önce yine şiddet uygulayıp, kadını evden kovdu. Büyük kızlarını bir tanıdığının yanına bırakan, en küçük çocuğuyla 3 gün sokakta kalan Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu. S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Aıunura Ryskeldiva, bir süre sonra çocuklarını da yanına alıp kendisine evini açan arkadaşının yanında kalmaya başladı.

'SÜREKLİ ŞİDDET UYGULADI'

9 sene önce çalışmak için Antalya'ya geldiğini söyleyen Aıunura Ryskeldiva, "Çalışırken eşimle tanıştım. Eşim bana bir süre sonra 'Artık evlenelim' dedi. Dini nikah yaptık ve 5 sene böyle yaşadık. Bu süreçte 3 çocuk sahibi olduk. Son 2 yıldır hayatına başka birisi girdi. O günden sonra bana şiddet uygulamaya başladı. Çocuklarına bakmadı ve sürekli şiddet uygulamaya devam etti" dedi.

Eşinin, çocuklarının önünde kendisine şiddet uyguladığını belirten Ryskeldiva, oklavayla dövüldüğünü, komşuların da buna şahit olduğunu her yeri mor olduğu için evden çıkamadığını anlattı.

'3 GÜN SOKAKTA KALDIM'

Eşinin barışma isteğini kabul etmediğini söyleyen Ryskeldiva, "Kavga ettiğimiz bir akşam 3 çocuğumla bizi evden kovdu. Çocuklarımı alarak evden ayrıldım. 2 kızımı bir tanıdığıma bıraktım, biri küçük olduğu için yanıma aldım. Kalacak yerim yoktu ve 3 gün dışarıda kaldım. Karakola gittim, şikayetçi oldum, sığınma evine götürdüler beni. Uzaklaştırma kararı çıktı ve evime döndüm. Sonra benimle barışmak istedi ancak bana yaptığı işkencelerden dolayı kabul etmedim. Uzaklaştırma bittikten sonra zorla çocuklarımı almaya kalktı ve beni ikinci kez evden kovdu" dedi.

'ÇOCUKLARIMA TUTUNUP, BURADA BİR HAYAT KURMAK İSTİYORUM'

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşını tutamayan Ryskeldiva, "Evsiz kaldım. Tanıdık birinin evinde kalıyorum, kalacak veya gidecek bir yerim yok. Kırgızistan'da kimsem yok. Bir babam vardı o da 4 sene önce vefat etti. Çocuklarım Türkiye vatandaşı. Ben burada kalmak istiyorum. Çocuklarıma tutunup, burada bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-02-14 12:34:14



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