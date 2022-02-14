Muratpaşa Sinema Günleri’nin Şubat konuğu yönetmen Aydın Sayman

Son dönem Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarının sinemaseverlerle buluştuğu Muratpaşa Belediyesi ‘Sinema Günleri’nde ayın konuğu Janjan filmiyle yönetmen Aydın Sayman oldu. Etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Geçen yıllarda ‘1 Film 1 Konuk’ etkinliğiyle Nar, Eylül Fırtınası, Sır Çocuklar, Gurbet Kuşları, Sis ve Gece gibi ödüllü filmleri Antalyalı sinemaseverlerle buluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin yeni yılda başladığı Muratpaşa Sinema Günleri serisi devam ediyor.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen seride, Türk sinemasının son dönem filmleri ücretsiz olarak sinemaseverle buluşuyor. Serinin ocak ayı gösteriminde Engin Ayça’nın yönetmenliği yaptığı ‘Suna’ sinemaseverlerle buluşurken şubat ayının konuğu ise Janjan filmiyle yönetmen Aydın Sayman oldu. Etkinlikte, film gösterimin ardından yönetmen Sayman’la söyleşi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal da günün anısına Sayman’a teşekkür plaketi takdim etti.

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