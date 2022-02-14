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Havalanmaya çalıştığı paramotorla sahildekilerin üzerine alçaldı

DHA

Havalanmaya çalıştığı paramotorla sahildekilerin üzerine alçaldı


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde paramotorla havalanmaya çalışan Nevzat Bodur başarılı olamayınca plajda bulunanların üzerine doğru alçaldı. Plajda bulunanların korku ve panik yaşadığı olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.  
Olay Manavgat´ın Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi sahilinde meydana geldi. Nevzat Bodur, paramotorla havalanmak istedi. Kalkışın hemen ardından dengesini kaybeden Nevzat Bodur, birkaç metre yükseldikten sonra deniz kenarında piknik yapan bir ailenin olduğu yerin hemen yanına alçaldı. Paramotorun geldiğini fark eden aile üyeleri son anda kaçarak kurtuldu. Şans eseri kimseye bir şey olmazken, Nevzat Bodur'un paramotorla yeniden havalandığı görüldü.
Paramotorun havalanması ve alçaldığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-02-14 20:15:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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