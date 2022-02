"Tour Of Antalya'da hedefimize ulaştık" Tour Of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney: "Amacımız Türkiye ve Antalya’yı tanıtmak"

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tour Of Antalya hakkında açıklamalarda bulunan Genel Direktör Aydın Ayhan Güney, “Amacımız Türkiye ve Antalya’yı tanıtmak. Bu yıl bir bisiklet yarışı için istenilen tüm ortam vardı. Hedefimize ulaştık. 10. yılına geldiği zaman çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağız. Önemli olan bunun sürekliliğini sağlamaktır” dedi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tour of Antalya sona erdi. Organizasyona 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu katıldı. Etkinliğin Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, açıklamalarda bulundu. Organizasyonda hem kendilerinin hem de şehrin tecrübesinin arttığına dikkat çeken Güney, “Birinci yıla göre çok daha ileride bir yarış oldu. Bu yıl yine hedeflediğimiz ülkelerden hedeflediğimiz takımları davet ettik. 23 takım start aldı. 161 sporcu katıldı. Tamamı profesyonel sporcuydu. Sporcuların milliyetine bakarsak 37 ülkeden sporcu start aldı” sözlerine yer verdi.



"Antalya bir şenlik yaşadı"

Bu yıl değişik etaplar üzerinden yarışı düzenlediklerini belirten Güney, ”Birinci gün daha düz bir etap varken ikinci gün zor ve uzun bir etap vardı. Üçüncü gün ise tırmanış ve zirve finişi son etap ise görsel güzelliklerin önce çıktığı bir etap oldu. Havanın da güzel olması ile Antalya bir şenlik yaşadı. Gayet memnun kaldık. Bir bu tür organizasyonları yaparken çok yönlü olarak yapıyoruz. Amacımız bizim Türkiye ve Antalya’yı tanıtmak. Bu kapsamda birinci yıl yenilenebilir enerji konusunu işledik. İkinci yıl Antalya’nın tarihi yerlerini inceledik. Üçüncü yıl doğasını ele aldık. Bu yıl da son yaşadığımız olaylar neticesinde iklim değişikliğine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istedik. Her sene bir konuyu yansıtıp işliyoruz. Organizasyonun bir bakıma festivale dönüşmesini sağlayan ve anlam yüklememizi sağlayan konulardır” dedi.



"Avrupa ülkeleri bunu 100 yıl önce keşfetmişler"

Güney konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir ülkeyi spor turizmi ile tanıtmanın en iyi yöntemi açık hava organizasyonlarının görüntülerini servis edebilmektir. Bugün kapalı bir spor salonu olduğu zaman o salon dünyanın her yerinde olabilir. Ama siz koşu ve bisiklet gibi daha böyle açık havada yapılan etkinlikleri eğer yayına taşırsanız bunun ilgisi artar. Birçok insan bisiklete binmiyor olabilir ama siz şehrin güzelliklerini gösterdiğiniz zaman seyirci onu izler. Amaç sadece sporu seyretmek değil, insanlar dışarıyı da seyrediyor. Bu bulunmaz bir nimetti. Avrupa ülkeleri bunu 100 yıl önce keşfetmişler. Çok uzun zamandır bunu yapıyorlar. Biz de bu çekimler ile Antalya’nın güzelliklerini tüm dünyaya taşımaya çalışıyoruz. Bu yıl naklen yayın verdik. Bu tür etkinliklerin en büyük bütçesi naklen yayındır. Umarım gelecek yıl artarak devam edecek ve bu görüntüleri çok daha ülkeye ulaştıracağız.”



"Hedefimize ulaştık"

Gelecek yıl hedeflerinden bahseden Güney, “Bu tür organizasyonlar yılda bir defa yapıldığı için çok uzun zamanda yürüyebilen organizasyonlardır. 10. yılına geldiği zaman çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağız. Önemli olan bunun sürekliliğini sağlamaktır. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 60 yıla yaklaştı, nasıl ki Kırkpınar Güreşi belli 600’üncü yılına ulaştı, bunu bu şehir yapabilir. Antalya güçlü bir şehir. Antalya sadece doğal güzellikleri ile değil iş adamları ile de güçlü. Bugün etrafımda çalışma arkadaşlarıma şunu söyledim; ben bile beğendim. Ben zor beğenirim. Güzel bir final oldu. Bir bisiklet yarışı için istenilen tüm ortam vardı. Hedefimize ulaştık. 4 gün öncesine göre daha yorgunuz ama bu tatlı bir yorgunluk” sözlerine yer verdi.

