Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdukları araç içerisinde yapılan kimlik kontrolünde bir şahsın yakalanması olduğu tespit edilirken diğer şahıs da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, saat 06.30 sıralarında Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında gerçekleştirilen kimlik kontrolünde Mersin istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan araçta bulunan şahısların yapılan kimlik kontrolünde T.Ş isimli şahsın “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan yakalaması olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü A.Ö isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçta yapılan kontrolde tek ve yarım içimlik tütün sigarasının içerisine sarılı vaziyette esrar maddesi ve 2 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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