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Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi.

Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde N.Y. isimli şahsın temin ettiği kaçak tütünü evinde elektronik makine dolum yaptığı ve iş yerinde satışını yaptığı tespit edildi.
Şüpheli şahsın iş yerine ve evine eş zamanlı yapılan operasyonda; 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün, 350 paket doldurulmuş makaron, 24 bin 500 adet bin 225 kutu boş makaron, 5 bin adet şeffaf kilitli paketleme poşetleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 260 bin TL olduğu belirlendi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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