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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

İHA

10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri son iki haftadır artan otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen Ö.Ö., H.Ş., O.C. ve T.S., fiziki takibin ardından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç ve unsuru olarak sattıkları 2000 TL değerindeki 2 akü, satmış oldukları O.U. tarafından Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan Ö.Ö., H.Ş., O.C. ve T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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