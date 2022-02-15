Döşemealtı'nda 14 Şubat’ta 14 kişi mutluluğa ‘evet’ dedi

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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Özel günlerini 14 Şubat 2022 tarihine denk getirerek akılda kalıcı bir tarihte evlenmek isteyen 14 kişi, Döşemealtı Belediyesi’nde mutluluğa ‘evet’ dedi.

Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayanlardan Mustafa Kula ile Emine Sakar çifti de akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda hayatlarını birleştirdi. Başkan Turgay Genç adına nikahlarını kıyan nikah memuru Hüseyin Torun, “Bir gününüzün değil, tüm günlerinizin sevgi dolu geçmesi dileğiyle, ömür boyu mutluluklar diliyoruz” dedi.

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